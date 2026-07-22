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Азиатските индекси не намериха единна посока в сряда

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,37%, а по-широкият показател Topix се покачи с 0,45%

11:17 | 22.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха борсовата сесия в сряда разнопосочно на фона на подновеното напрежение във войната на САЩ и Израел в Иран.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 0,74% до ниво от 6797,70 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави с 0,3% до ниво от 751,09 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,37% до 65 984 пункта, а по-широкият показател Topix се покачи с 0,45% до 4033,13 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,34% на ниво от 8823 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,1% до 24 855,5 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай отстъпи с 0,46% до 4717,24 пункта.

Вчера американският президент Доналд Тръмп омаловажи вероятността за скорошни преговори с Иран, като същевременно заплаши с по-мащабни удари.

Американските въоръжени сили проведоха 11-и пореден ден на удари срещу Ислямската република с цел да отслабят способността ѝ да застрашава търговското корабоплаване в Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM). Според него проливът все пак остава отворен.

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Последна актуализация: 11:23 | 22.07.26 г.
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