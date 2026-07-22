Петролът поскъпва, след като Тръмп помрачи перспективите за преговори с Иран*

Цената на петрола продължава да се повишава в сряда, след като американският президент Доналд Тръмп омаловажи вероятността за скорошни преговори с Иран, като същевременно заплаши с по-мащабни удари. Така опасенията за глобалните доставки на петрол се разпространиха отвъд Близкия изток и достигнаха до Черно море, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,11% до 92,02 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,96 до 85,15 долара за барел.

Тръмп заяви, че САЩ ще отговорят, ако подкрепяните от Иран йеменски хути нарушат корабоплаването в Червено море, и повтори заплахите си за предстоящ удар по Pickaxe Mountain - предполагаем ирански ядрен обект.

Американските въоръжени сили проведоха 11-и пореден ден на удари срещу Ислямската република с цел да отслабят способността ѝ да застрашава търговското корабоплаване в Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM). Според него проливът все пак остава отворен.

Петролът е поскъпнал с над 20% през месеца, след като САЩ и Иран засилиха военната конфронтация в Близкия изток. През последните дни три танкера бяха атакувани в района на Ормузкия проток край бреговете на Оман.

Извън региона пазарът е под натиск и заради поредица от атаки срещу терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) на руското Черноморско крайбрежие, през който се изнася по-голямата част от казахстанския суров петрол.

Във вторник Тръмп заяви, че Иран „отчаяно иска среща“, но добави, че САЩ не проявяват интерес. Техеран отхвърли твърденията, че търси преговори. През последните седмици цените на петрола се колебаят силно според очакванията за ескалация или деескалация на конфликта.

„Според нашите очаквания цената ще остане в диапазона 80-90 долара за барел в зависимост от новинарския поток“, коментира Джей Хатфийлд, главен изпълнителен директор на Infrastructure Capital Management LLC. „Ако Червено море действително бъде затворено за корабоплаване, това вече ще представлява сериозна заплаха. Засега не сме стигнали дотам, но подобен сценарий може да изстреля цените над 100 долара за барел.“

Заплахата от страна на хутите вече започва да оказва влияние върху морския трафик на Саудитска Арабия. Някои танкери спряха движението си при приближаване към йеменските води, докато други, превозващи саудитски петрол, обърнаха курс към Суецкия канал. В същото време част от корабите продължиха плаването си към района.

По време на конфликта Червено море се превърна в ключов експортен маршрут за Саудитска Арабия, тъй като позволява на кралството да пренасочва част от доставките си по тръбопроводи и да заобикаля Ормузкия проток. Наблюдаваният трафик на търговски кораби през тесния морски коридор край Иран е спаднал до най-ниското си ниво от три седмици.

Според анализ на Bernstein, ако конфликтът в Близкия изток се проточи и търговските петролни запаси в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) продължат да намаляват, цената на сорта Брент може да надхвърли 100 долара за барел още преди края на годината. От Goldman Sachs също посочват, че е възможно петролът отново да достигне трицифрени цени, макар че това не е основният сценарий на банката.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.