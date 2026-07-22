Парламентът разреши разполагането на американски военни самолети в „Безмер“

Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на Вашингтон в Близкия изток, както и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г., съобщава БТА.

Вносител на предложението е Министерският съвет.

Парламентът гласува още министър-председателят Румен Радев да създаде организация по осигуряване на разполагането на силите и средствата.

Проектът подкрепиха 136 депутати. От парламентарните групи на "Прогресивна България" (ПБ) 121 депутата гладуваха „за“ , както и 15 от ДПС. Против бяха 13 депутати - групата на "Възраждане" и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители, и двамата от ПБ.

ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването.

За изпълнението на проекта не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет, се посочва в доклада на Комисията по отбрана.

Румен Радев заяви пред НС, че България пазва своите съюзни задължения, визирайки решението за пребиваване на американски самолети в „Безмер“.

„САЩ са наш основен съюзник в сферата на сигурността“, добави Радев. По думите му системата за противовъздушна отбрана на съюзниците работи изключително надеждно.

Той посочи, че на сайта на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера има публична информация, че работят активно с правителството на България и предприемат всички мерки за предотвратяване на всички потенциални заплахи за България.

Преди това Иран отправи директно предупреждение към страната ни относно плановете да приеме американски военни самолети, заявявайки, че София не трябва да позволява територията ѝ да се превърне в стартова площадка за операции срещу Техеран, съобщава Ройтерс.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че всяка подкрепа за американските атаки би направила България съучастник в това, което Техеран определя като „агресия и военни престъпления“.

София и Вашингтон се опитаха да омаловажат това, настоявайки, че разполагането на войски е отбранително и не е свързано с военни операции в Близкия изток.

Европейското командване на САЩ заяви, че следи отблизо ситуацията и остава готово да реагира на потенциални заплахи.

„САЩ поддържат регионални отбранителни способности по целия източен фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с българското правителство и нашите съюзници и партньори в целия по-широк регион“, изтъква командването, предава Bloomberg.

Междувременно в село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза. По думите на кмета Росен Русев хората са готови и на протестни действия. Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност, информира БНТ.

От своя страна Радев заяви, че българското правителство цени „добрите отношения с Иран и е напълно изключено каквито и да било военни действия в Близкия изток да започват от българска територия“.