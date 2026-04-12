Тръмп заяви, че САЩ ще блокират Ормузкия проток след провала на мирните преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският военноморски флот ще започне незабавно блокада на Ормузкия проток, увеличавайки залозите след маратонските преговори с Иран, които не донесоха споразумение за прекратяване на войната и застрашиха крехкото двуседмично примирие, предава Ройтерс.

Тръмп каза още в публикация в Truth Social, че САЩ ще спират всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран, и ще започнат да унищожават мини, които по думите му иранците са пуснали в протока, през който преди преминаваха около 20% от доставките на енергоносители в света. Сега той е блокиран от Иран.

„С незабавно действие, военноморският флот на САЩ, най-добрият в света, ще започне процес на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да излязат от Ормузкия проток“, каза той.

„Освен това инструктирах флота ни да претърсва и спира всеки кораб в международните води, който е платил такса на Иран. Никой, който е платил незаконна такса, няма да има безопасно плаване в открито море“, добави Тръмп.

„Всеки иранец, който стреля срещу нас или срещу мирни кораби, ще бъде изпратен в ада!“, заплаши той.

По-рано днес и двете страни се обвиниха взаимно за провала на преговорите за прекратяване на шестседмичната война, при която загинаха хиляди хора, световната икономика беше разтърсена, а цените на петрола нараснаха.

„Лошата новина е, че не постигнахме споразумение и смятам, че това в много по-голяма степен е лоша новина за Иран, отколкото на САЩ“, заяви по-рано днес вицепрезидентът Джей Ди Ванс, ръководител на американската делегация по време на преговорите през уикенда. „Казахме ясно кои са нашите червени линии“, добави той.

Иран посочи липса на доверие

Председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф, който оглави делегацията на страната си заедно с външния министър Абас Арагчи, обвини САЩ, че не са спечелили доверието на Техеран, въпреки че екипът му е е предложил „инициативи с перспективи за бъдещето“.

„САЩ разбраха логиката и принципите на Иран и е време да решат дали могат да спечелят доверието ни или не“, заяви Калибаф в Х.

Ванс заяви, че Иран е избрал да не приеме американските условия, включително да не създава ядрени оръжия.

„Мога да вляза в големи подробности и да говоря за много от нещата, които бяха постигнати, но има само едно нещо, което е от значение – Иран не желае да се откаже от ядрените си амбиции!“, заяви по-късно Тръмп.