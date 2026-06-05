Няма признаци за недостиг на керосин в ЕС

На този етап няма признаци за недостиг на самолетно гориво в Европейския съюз (ЕС), коментира комисарят по транспорт Апостолос Цицикостас пред Ройтерс. По негови данни страните от общността са получавали около 20% от керосина през Ормузкия проток. Със затварянето му обаче недостига е бил покрит от САЩ и Нигерия.

Застрашени от недостиг са само по-малките регионални летища, допълни още Цицикостас.

В Европейската комисия (ЕК) обаче се опасяват от скока в цената на керосина, който представлява около 25-30% от разходите на авиокомпаниите. Вероятно потребителите няма да усетят скока на цената до края на годината, защото авиокомпаниите имат хеджиращи мерки, но те започват да изтичат.

Според комисаря, ако Ормузкия проток остане затворен, ситуацията към края на годината може да се влоши.Европа е подготвена - има запаси от горива, които могат да бъдат разпределени.

"Засега има известна степен на стабилност", допълни още Цицикостас.

Преди дни ОИСР коментира, че един продължителен конфликт в Близкия изток ще засегне световната икономика както пандемията от коронавируса или финансовата криза от 2008 година. "Възможно да имаме глобална рецесия", потвърди и европейският комисар.