Дипломати на САЩ и Иран са в Пакистан за мирни преговори

Дипломати от САЩ и Иран пристигнаха в пакистанската столица Исламабад, за да преговарят за прекратяване на шестседмичната война помежду им, въпреки че Техеран постави под съмнение преговорите, заявявайки, че те не могат да започнат без ангажименти по отношение на Ливан и санкциите, съобщава Ройтерс.

Американската делегация, водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, включително специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Къшнър, кацна с два самолета във военновъздушна база в Исламабад рано сутринта, където беше посрещната от началника на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир и министъра на външните работи Исхак Дар.

Иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамад Бакер Калибаф и външния министър Абас Аракчи, пристигна ден по-рано.

Това ще бъдат преговорите на най-високо ниво между САЩ и Иран след Ислямската революция от 1979 г. и първите официални преговори между двете страни от 2015 г. насам, когато те постигнаха споразумение за ядрената програма на Иран.

Тръмп отмени ядрената сделка през 2018 г. по време на първия си мандат. През същата година тогавашният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на войната преди шест седмици, забрани по-нататъшни директни преговори между американски и ирански представители.

Калибаф заяви, че Вашингтон преди това се е съгласил да деблокира ирански активи и да прекрати огъня в Ливан, където израелските атаки срещу подкрепяните от Иран войници на групировката „Хизбула“ са убили близо 2000 души от началото на боевете през март. Той добави, че преговорите няма да започнат, докато тези обещания не бъдат изпълнени.

Иранската държавна телевизия съобщи, че делегацията от Техеран ще се срещне с пакистанския премиер Шехбаз Шариф около обяд местно време, за да определи времето и начина на „евентуалните преговори“.

Израел и САЩ заявиха, че кампанията в Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, докато Техеран настоява, че трябва да бъде.

Калибаф заяви отделно, че Иран е готов да постигне сделка, ако Вашингтон предложи това, което той определи като истинско споразумение.

„Иранците сякаш не осъзнават, че нямат други предимства, освен краткосрочно изнудване на света чрез използване на международни водни пътища. Единствената причина да са живи днес е че преговарят!“, заяви междувременно Тръмп.

Ванс, говорейки по пътя към Пакистан, посочи, че очаква положителен резултат, но добави: „Ако се опитат да ни манипулират, ще открият, че преговарящият екип не е толкова отзивчив“.

Пакистанските представители са провели отделни предварителни разговори с предварителни екипи от двете страни, съобщиха източници от Исламабад.

Иранската полуофициална информационна агенция „Тасним“ съобщи, че сред тях са 70 представители на властите в Техеран, включително технически специалисти в областта на икономиката, сигурността и политиката, както и медиен и помощен персонал. Около 100 членове на преден американски екип са били в града, съобщи източник от пакистанското правителство.

Исламабад беше под безпрецедентна карантина преди преговорите, като хиляди паравоенни служители и армейски войски организираха реда по улиците.

„Разположихме многослойна охрана за това събитие, която се основава на координация, разузнаване и постоянно наблюдение за нулеви смущения и пълен контрол“, посочва пред Ройтерс заместник-министърът на вътрешните работи на Пакистан Талал Чаудри.

Във вторник Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Иран, което спря американските и израелските въздушни удари. Но това не сложи край на блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран, която причини най-голямото прекъсване на световните доставки на петрол и газ, нито успокои паралелната война между Израел и подкрепяната от Иран „Хизбула“ в Ливан.

Израелски и ливански представители ще проведат разговори във Вашингтон във вторник на фона на противоречивата информация за това какво ще обхванат тези разговори.

Ливанското президентство заяви, че представители на двете страни са провели телефонен разговор в петък и са се споразумели да обсъдят обявяване на прекратяването на огъня и определянето на начална дата за двустранни преговори с посредничеството на САЩ. ⁠Но израелското посолство във Вашингтон заяви, че разговорите ще представляват началото на „официални мирни преговори“ и че Израел е отказал да обсъжда прекратяване на огъня срещу „Хизбула“.

Дневният ред на Техеран на преговорите в Исламабад включва и искания за големи нови отстъпки, включително прекратяване на санкциите, които осакатяват икономиката на страната в продължение на години, и признаване на властта на Ислямската република над Ормузкия проток, където Техеран иска да събира транзитни такси и да контролира достъпа.

Прекъсванията в енергийните доставки подхраниха инфлацията и забавиха световната икономика, като се очаква въздействието да продължи с месеци, дори ако преговарящите успеят да отворят отново пролива.

Твърдата позиция, заета от иранските лидери преди преговорите, последва предизвикателно послание от новия върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей в четвъртък.

Хаменей, който все още няма публична изява и за когото се твърди, че страда от тежки наранявания на лицето и краката, получени при нападението, при което беше убит баща му, заяви, че Иран ще поиска обезщетение за всички щети от войната. „Със сигурност няма да оставим ненаказани престъпните агресори, които нападнаха страната ни“, подчерта той.

Въпреки че Тръмп обяви победа и намали военните способности на Иран, войната не постигна много от целите, които той си постави в началото: да лиши Иран от възможността да нанася удари по съседите си, да демонтира ядрената ѝ програма и да улесни народа ѝ да свали правителството.

Иран все още притежава ракети и дронове, способни да поразят съседните страни, както и запаси от над 400 кг уран, обогатен близо до нивото, необходимо за направата на бомба.