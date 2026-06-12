ЕС отваря първата глава в преговорите за членство с Украйна и Молдова в понеделник

Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) са се съгласили днес да бъде започната първата глава от преговорите за присъединяване на Украйна и Молдова, съобщиха председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща в прессъобщение.

"По време на първата междуправителствена конференция в понеделник ще започнем преговорите по глава „Основни принципи“ – гръбнакът на процеса на присъединяване", заявиха двамата представители.

Главата обхваща основните ценности и принципи, върху които е изграден ЕС – от върховенството на закона до силни демократични институции.

"Това е признание за решимостта, куража и упоритата работа, проявени от двете държави в напредъка на реформите, дори изправени пред огромни предизвикателства", добавят Фон дер Лайен и Коща. "И сигнал, че предложението на ЕС за мир, стабилност и възможности е несравнимо."

Те подчертават, че чрез сближаването "укрепваме мира, сигурността и просперитета на целия ни континент".

"В един свят, белязан от нарастваща несигурност, по-голям Европейски съюз е в наш общ интерес. Разширяването остава една от най-големите успешни истории на ЕС и най-добрата ни инвестиция в общото ни бъдеще", завършват те.

Пътят дотук

И двете страни подадоха молби за членство веднага след руската инвазия в Украйна – Молдова подаде молба за членство в ЕС през март 2022 г. и официално получи статут на кандидат за членство през юни 2022 г. Украйна последва идентична времева линия. Преговорите за присъединяване за двете страни официално започнаха през юни 2024 г.

Преговорите формално бяха в застой заради унгарското вето за Украйна. То не важеше за Молдова, но кандидатурата на страната на практика беше разглеждана заедно с тази на Украйна.

След смяната на управлението в Унгария обаче, страната оттегли ветото си и всички страни от ЕС одобриха продължаването на преговорите за членство с Украйна и Молдова.

По-рано този месец Европейският парламент прие проектодоклади за напредъка към ЕС на Украйна и Молдова. В доклада за Украйна се отчита напредък в реформите, провеждани по време на войната, като се подчертава, че бъдещото мирно споразумение с Русия трябва да бъде определено от самата Украйна и постигнато с участие на ЕС.

В доклада за Молдова се казва, че страната полага значителни усилия за адаптиране на законите и политиките си към стандартите на ЕС и играе ключова роля за европейската сигурност, особено чрез подкрепата си за Украйна и готовността си да приеме украински бежанци.

Реалното членство е дългосрочен процес – пред двете страни стоят 33 преговорни глави (области като върховенство на закона, икономика, митници, конкуренция и т.н.), всяка от които изисква законодателни реформи и одобрение от всички държави членки. При оптимистичен сценарий се говори за членство не по-рано от началото на 2030-те.