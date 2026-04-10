Крехкото примирие в Иран остава под натиск преди мирните преговори в Пакистан

Крехкото двуседмично примирие между САЩ и Иран отново беше подложено на натиск в петък, дни преди началото на преговорите в Пакистан, като Вашингтон обвини Техеран, че нарушава обещания за Ормузкия проток, а Израел нанесе удари в Ливан, които според Иран нарушават примирието, предава Ройтерс.

Няма признаци, че Иран ще отмени почти пълната блокада на протока, която предизвика най-тежкото нарушаване на световните доставки на енергоносители в историята. Техеран посочи продължаващите атаки на Израел срещу Ливан, които включваха най-тежките удари от началото на войната в сряда, като основна пречка.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа късно в четвъртък, че Иран „се представя много лошо“ в осигуряването на преминаването на петрол през протока. „Това не е споразумението, което имаме!“, добави той.

В отделна публикация той заяви, че петролът ще потече отново, без да уточнява какви действия може да предприемат САЩ.

В първите 24 часа на примирието, което Тръмп обяви във вторник, само един танкер с петролни продукти и пет със сухи товари са преминали през протока, през който обичайно преминаваха една пета от петрола и втечнения природен газ в света и 140 кораба на ден преди войната.

Нови атаки

Израелската армия съобщи рано в петък, че е поразила 10 пускови установки в Ливан, от които в четвъртък вечерта са били изстреляни ракети към Северен Израел, а свързаната с Иран въоръжена групировка „Хизбула“ изстреля ракета срещу Израел, при което бяха задействани системи за въздушна тревога.

Ракетата е била прехваната, съобщи вестник Times of Israel. „Хизбула“ заяви, че мишена е била израелска военна инфраструктура в северния град Хайфа.

САЩ и Израел заявиха, че примирието не включва Ливан, където Израел нахлу миналия месец успоредно с войната срещу Иран, за да изкорени „Хизбула“.

Но Иран и Пакистан, който действа като посредник, заявиха, че Ливан изрично е част от споразумението. Председателят на иранския парламент Мохамед Бакер Калибаф, който се очаква да оглави иранската делегация срещу американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, заяви в социалните мрежи, че Ливан и останалата „ос“ на Иран от регионални съюзници са неразделни части от всяко примирие.

В предизвикателно изявление иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей заяви в четвъртък, че Иран ще отмъсти за войната.

„Със сигурност няма да оставим ненаказани престъпните агресори, които нападнаха страната ни. Несъмнено ще поискаме компенсация за всяка една нанесена щета“, каза той в изявлението.

Преговори между САЩ и Иран са планирани в събота

В Пакистан властите се готвят за първия кръг от преговорите между САЩ и Иран в събота, които имат за цел да намерят решение на конфликта, който започна с атаки на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Иран публикува в сряда предложение от 10 точки за уреждане на войната, което включва запазване на контрола на Ормузкия проток, приемане на правото на Иран да обогатява уран, отмяна на санкциите и прекратяване на войната, включително срещу „Хизбула“ в Ливан.

Макар да заяви, че Израел ще продължи атаките срещу „Хизбула“, израелският премиер Бенямин Нетаняху, чието правителство отхвърли предложението за преки преговори с Ливан миналия месец, каза в четвъртък, че е дал указания за започване на мирни преговори възможно най-скоро. Те ще включват разоръжаване на „Хизбула“.

„Преговорите ще бъдат съсредоточени върху разоръжаване на „Хизбула“ и установяване на мирни отношения между Израел и Ливан“, добави той.

Високопоставен ливански представител заяви, че в последния ден Ливан е настоявал за временно примирие, което да позволи по-широки преговори с Израел, и определи усилията като „отделна писта, но същия модел“ като примирието между САЩ и Иран.

Израелски официален представител зяви, че преговори с Ливан се очаква да започнат във Вашингтон следващата седмица. Представител на Държавния департамент на САЩ потвърди, че Вашингтон ще бъде домакин на среща следващата седмица за „обсъждане на продължаващите преговори за примирие“.

Републиканците блокираха опит за ограничаване на правомощията на Тръмп да воюва в Иран

Републиканците в Камарата на представителите на САЩ блокираха в четвъртък усилия на демократите за спиране на американските атаки срещу Иран.

Конгресменът Крис Смит, републиканец от Ню Джърси, председателства съкратеното формално заседание на Камарата на представителите, като го прекрати преди група демократи да успее да приеме с единодушно съгласие резолюцията, която щеше да призове за прекратяване на военната операция на САЩ.

Макар че действията в четвъртък бяха до голяма степен символични, водещи демократи в Камарата на представителите и в Сената обещаха да инициират ново гласуване за военните правомощия, след като се завърнат от ваканция следващата седмица.

Демократите в Конгреса се опитваха и многократно не успяха през последните месеци да приемат решения за военните правомощия, за да принудят Тръмп да получи разрешение от конгресмените преди да започне военните операции във Венецуела и Иран.

Белият дом твърди, че действията на Тръмп са законни, в рамките на правомощията му като главнокомандващ да защитава САЩ, като нарежда ограничени военни операции.

Републиканците на Тръмп имат малко мнозинство в Сената и Камарата на представителите и почти единодушно подкрепиха всички негови политики.

Демократите открито повдигат въпроса за импийчмънт на Тръмп и насърчават използването на 25-та поправка в Конституцията на САЩ, за да го освободят от задълженията му, поне временно.

Демократите се опитват да обвържат усилията си за ограничаване на президента за Иран с достъпността, тъй като нарушаването на доставките на петрол и природен газ доведе до ръст на цените на бензина и на земеделски продукти като торове в САЩ наред с дълъг списък от други потребителски стоки с високи цени.

Рюте: Тръмп иска обещания за Ормуз в рамките на дни

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е заявил пред европейските правителства, че Тръмп иска конкретни ангажименти в рамките на дни за помощ в обезопасяването на Ормузкия проток, съобщиха дипломати. Алиансът е изправен пред заплахи на САЩ за напускане.

Трима дипломати съобщават пред Ройтерс, че Рюте, който се срещна с американския президент в Белия дом в сряда, е предал исканията на Тръмп на европейските страни. Сега европейските ръководители са под натиск да покажат, че правят бързо осезаеми планове да помогнат за обезопасяването на протока.

Редица европейски съюзници заявиха, че са готови да помогнат в Ормузкия проток, но само след като там се установи трайно прекратяване на бойните действия и се постигне споразумение с Иран, че корабите им няма да бъдат атакувани.

Великобритания оглавява група от около 40 страни, които се стремят да създадат военен и дипломатически план за повторно отваряне и опазване на Ормузкия проток, но няма признаци, че това ще доведе до краткосрочен пробив.

В отговор на въпрос за британската инициатива и дали НАТО може да играе роля Рюте заяви: „Ако НАТО може да помогне, то, разбира се, е насреща“, но отбеляза, че решенията на алианса изискват съглаие от всички съюзници.