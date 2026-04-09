Иран намира мирните преговори за „неразумни“ след тежките удари на Израел в Ливан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни кораби и самолети ще останат край Иран и заплаши, че САЩ ще започнат „да стрелят“ отново, ако Техеран не се придържа изцяло към постигнатото споразумение с Вашингтон, предава Ройтерс.

„Всички американски кораби, самолети и военни наред с боеприраси, оръжия... ще останат в и около Иран, докато постигнатото истинско споразумение не бъде изцяло изпълнено“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Ако по някаква причина то не бъде изпълнено, което е малко вероятно, тогава започва стрелбата – по-голяма, по-добра и по-силна от всичко, което някой е виждал преди“, добави президентът.

По-рано в сряда Иран заяви, че би било „неразумно“ да продължава преговорите за постигане на постоянно мирно споразумение със САЩ, след като Израел нанесе най-тежките си удари до момента в Ливан в сряда, при които загинаха стотици хора.

Позициите на двете страни за иранската ядрена програма изглеждат силно раздалечени, като Тръмп заяви, че Иран е приел да спре обогатяването на уран, а председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф каза, че страната му е получила разрешение да продължи да обогатява уран съгласно условията на примирието.

„Това беше договорено отдавна и въпреки цялата фалшива реторика на страната ядрени оръжия няма да има, а Ормузкият проток ще бъде отворен и безопасен“, добави Тръмп в публикацията си в Truth Social късно в сряда.

Двете страни имат силно различни програми за мирните преговори, които трябва да започнат в събота, но не е ясно дали двуседмичното примирие ще издържи дотогава.

Калибаф заяви, че Израел вече е нарушил редица условия по споразумението, като е засилил паралелната си война срещу клонящата към Иран групировка „Хизбула“, а САЩ са нарушили споразумението, като са настояли Иран да се откаже от ядрените си амбиции.

Израел и САЩ заявиха, че двуседмичното примирие не обхваща Ливан, а израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че ударите ще продължат.

„Смятам, че според иранците примирието включва Ливан, но това не е така“, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, който ще оглави делегацията на САЩ, пред репортери в Будапеща.

Пръст на спусъка

Нетаняху заяви, че Израел държи „пръста си на спусъка“ и е готов да се върне към военните действия „всеки момент“.

Ливанската служба за гражданска защита съобщи, че 254 души са били убити при ударите на Израел в Ливан в сряда. Най-голям е броят на жертвите в столицата Бейрут, където при израелските удари са загинали 91 души. Местни жители съобщиха, че ударите на Израел са били извършени без обичайните предупреждения за цивилните да се евакуират.

„Хизбула“ съобщи рано в четвъртък, че е изстреляла ракети срещу Северен Израел в отговор на „нарушения на примирието“.

Френският президент Еманюел Макрон осъди „с най-силните възможни думи“ безразборните, по думите му, израелски атаки срещу Ливан, като заяви в изявление в Х, че Ливан „трябва да бъде напълно обхванат“ от примирието.

Ръководителите на 13 европейски страни, Япония и Канада публикуваха съвместно изявление, в което приветстваха спирането на огъня и призоваха за бърз край на враждебните действия, за да се „избегне остра световна енергийна криза“.

Иран също нанесе удари срещу петролни съоръжения в близките страни от Персийски залив, включително петролопровод в Саудитска Арабия, който се използва за заобкаляне на блокирания Ормузки проток, съобщи източник от петролната индустрия. Кувейт, Бахрейн и ОАЕ съобщиха за удари с ракети и дронове.

Ормузкият проток остава затворен за плавателни съдове, плаващи без разрешително, а корабни компании заявиха, че имат нужда от повече яснота, преди да възобновят преминаването.

Военноморският флот на Иранската революционна армия публикува карта, която показва алтернативни корабни маршрути в Ормузкия проток, за да помогне на корабите да избегнат морски мини, съобщи полуофициалната иранска информационна агенция ИСНА.

В поредица от публикации в социалната си мрежа Тръмп обяви нови мита от 50% върху всичи стоки от страни, които доставят оръжия на Иран, въпреки че няма властта да го направи.

Тръмп критикува остро НАТО

Доналд Тръмп критикува остро НАТО след среща с генералния секретар на алианса Марк Рюте, като показа, че гневът му относно позицията на организацията за войната в Иран остава силен.

„НАТО не беше там, когато имахме нужда от тях, и няма да са там, ако отново се нуждаем от тях. Спомнете си Гренландия, това голямо, лошо управлявано късче лед!!!“, написа Тръмп в Truth Social в сряда вечер.

На въпрос на брифинг по-рано вчера дали той може да се опита да извади САЩ от НАТО, прессекретарят на Белия дом Каролин Левит заяви, че „това е нещо, което президентът обсъжда и смятам, че той ще го обсъди след няколко часа“, на срещата с Рюте.

Бившият нидерландски премиер Рюте беше в САЩ с мисия да смекчи публичното недоволство на Тръмп, след като съюзниците от НАТО отказаха да му помогнат да защити търговските кораби в Ормузкия проток или да позволят на САЩ да използват някои от базите им, за да атакуват Иран по време на войната, която започна на 28 февруари. Тръмп съживи и недоволството си от отказа на страните членки на НАТО да му дадат датската територия Гренландия.

Рюте си тръгна от Белия дом без да говори пред репортерите след срещата, която продължи около два часа.

„Да, вярно е, не всички европейски страни спазиха тези ангажименти и напълно разбирам, че той е разочарован“, каза по-късно Рюте пред CNN, след като похвали Тръмп и застана на негова страна в спора с европейските държави, включително Испания, която открито се противопостави на войната и отказа да помогне на американците.

Но в същото време той защити „голямото мнозинство европейски страни“, които осигуриха бази, логистика и летателна подкрепа. Рюте говори за „повсеместна подкрепа“ на Стария континент за целите, свързани с намаляване на способностите на Иран за създаване на ядрени оръжия и балистични ракети макар да призна, че повечето европейски страни искат да постигнат тези цели по дипломатически път.

Рюте критикува дипломатическия подход, като заяви, че дипломацията може да отнеме твърде много време и сравни положението с Иран със Северна Корея. Той не отговори на въпроси дали Тръмп ще напусне НАТО или ще оттегли войски от европейски страни.

На брифинга Левит заяви, че има послание от президента – НАТО „беше подложена на изпитание и се провали“ в хода на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

„Много е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, когато именно американският народ финансира отбраната му“, каза тя.

Напускане на НАТО ще бъде трудно. Закон от 2023 г., подкрепен от тогавашния сенатор, а днес държавен секретар на Тръмп Марко Рубио, не позволява на президента да замрази или прекрати договора за НАТО без да получи одобрението на Сената с мнозинство от две трети или без Конгресът да приеме нов закон.

Възможността и за двете е малка, тъй като републиканците, които подкрепят алианса, вероятно ще се обединят с демократите, за да заобиколят всякакви действия, които Тръмп може да поиска от Конгреса. Републиканците имат малко мнозинство и в двете камари.