800 кораба са блокирани в Ормузкия проток, който остава затворен засега

Ормузкият проток все още изглеждаше до голяма степен блокиран в сряда, докато корабособствениците се опитват да разберат дали могат безопасно да преминават през жизненоважния воден път след спирането на огъня между САЩ и Иран, което беше обявено тази нощ, пише Bloomberg.

Общо седем кораба са излезли от региона от вторник сутринта, а три кораба са влезли, сочат данни от проследяване на корабите, събрани от Bloomberg. Общият брой на преминаванията в мирно време е достигнал около 135 на ден миналата година. Над 800 товарни кораба са блокирани в залива, като в повечето случаи чакат да напуснат.

Въпреки че кобарособственици и застрахователни компании приветстваха примирието, те също така предупредиха, че трябва да бъдат определени още подробности за това дали е възможно безопасно преминаване. Иран заяви, че предварително условие за прекратяване на огъня е въоръжените му сили да координират корабоплаването през най-важния петролен канал в света. Техеран също така начислява такса от 2 млн. долара за преминаване за някои превозвачи.

„Времето ще покаже дали става дума за пауза или за мир, но междувременно е малко вероятно търговията в Залива просто да се възобнови“, казва Нийл Робъртс, ръководител на отдела за корабоплаване и авиация в Lloyd’s Market Association. „Регионът остава в повишена опасност, тъй като напрежението не е разрешено“, допълва той.

Кораби от всякакъв вид се виждаха в сряда сутринта от двете страни на Ормузкия проток, около Дубай в Персийския залив и Хор Факан в Оманския залив. Карта: Bloomberg LP

Екипажът на един от плавателните съдове съобщи, че е чул предупреждение от Иран, че за корабоплаването през протока все още се изисква разрешение от Ислямската република, съобщава запознат с въпроса източник. Това показва продължаващата несигурност, пред която са изправени собствениците на кораби.

Макар че изразиха в публични и частни разговори предпазлив оптимизъм, те допълниха, че все още не е ясно как ще се случват преминаванията на практика.

A.P. Moller-Maersk, втората по големина контейнерна компания в света, съобщи, че паузата „може да създаде добри възможности за преминаване, но все още не предоставя пълна сигурност в морското корабоплаване“. Японската компания Nippon Yusen съобщи, че наблюдава положението. Германската Hapag-Lloyd заяви, че ще продължи да избягва Ормуз засега, но допълни, че спирането на огъня е положиелно.

Bimco, компания за морска търговия, чиито членове контролират почти две трети от капацитета за превоз на товари по море, също възприе предпазлив тон, като допълни, че все още очаква подробности по плановете за безопасно корабоплаване от САЩ и Иран.

„Напускането на Персийския залив без предварителна координация със САЩ и Иран ще доведе до завишен риск и не е препоръчително“, коментира Джейкъб Ларсен, директор по безопасността и сигурността на компанията.

Тези виждания бяха потвърдени в частни коментари от собственици с кораби в региона.

Редица компании в Азия, Близкия изток и Европа заявиха, че звънят на застрахователни компании и съветници по сигурността и държат плавателните си съдове в готовност за преминаване през Ормуз.

От това доколко бързо потоците ще се върнат към нормалното ще зависи пътят напред за цените на суровините в света.

Водният път, през който преминава една пета от петрола и втечнения природен газ в света, е почти затворен, откакто САЩ и Израел предприеха въздушни удари в края на февруари, като предизвикаха Иран да затегне контрола и да причини безпрецедентна криза с предлагането на петрол.

По време на конфликта собственици на кораби посочиха безопасността на екипажите си като причина да не предприемат преминаване.

Собственици на кораби, консултанти и застрахователни компании посочиха също редица явно различни версии на мирния план на Иран като една от причините за липсата на яснота.

Иран казва, че е приел двуседмично безопасно преминаване в координация с въоръжените си сили и в рамките на „техническите ограничения“.

За сметка на това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „пълно, незабавно и безопасно отваряне“. Той заяви в отделна публикация в социалната си мрежа, че САЩ ще „помогнат с ускоряването на трафика“, за да се осигури гладко преминаване. Варианти, които вероятно няма да се харесат на Техеран.

„Световните транспортни потоци по море не могат да бъдат възстановени за 24 часа“, казва Дженифър Паркър, гост-преподавател в Института по отбрана и сигурност към университета на Западна Австралия. „Собствениците на танкери, застрахователните компании и екипажите трябва да вярват, че рискът наистина е намален, а не просто поставен на пауза“, допълва тя.

Корабите, които превозват енергоносители, съставляват голяма част от флотилията, блокирана в залива, сочат данни на компанията Kpler. Към момента има 426 танкера, превозващи суров петрол и чисти горива, както и 34 превозвачи на пропан-бутан. Останалите превозват сухи стоки като земеделски продукти и метали или контейнери.

Сега търговците и собствениците на кораби ще следят внимателно кои кораби започват да преминават през протока в едната или другата посока и как се справят.

Два танкера за превоз на насипни товари, най-малко един от които е акостирал в Иран, са преминали Ормуз в сряда, сочат данни от проследяването на корабите, събрани от Bloomberg. Един от плавателните съдове е минал по маршрут между иранските острови Ларак и Кешм, район, наричан в сектора на корабоплаването „иранската пътна бариера“. Друг кораб, петролен танкер под ирански флаг на име Tour 2, който е обект на санкции от САЩ, вероятно също е преминал през пролива, сочат данните на Kpler.

Повечето блокирани кораби превозват петрол, горива и газ – корабите не могат да напуснат Персийския залив, а цените на енергоносителите нарастват. Графика: Bloomberg LP

Особено внимателно ще се следи движението на корабите, превозващи втечнен природен газ, тъй като нито един плавателен съд не е преминал протока от началото на войната, а неотдавнашен опит за приминаване на два танкера завърши с обратен завой в последната минута. Около 20% от световния трафик на LNG е преминал през Ормузкия проток миналата година.

По данни на Международната морска организация към края на март около 20 хил. цивилни моряци са блокирани на борда на корабите. Тези членове на екипажите са изправени пред намаяващи запаси, умора и психологически стрес, предупреди агенцията на ООН.

В сряда тя изрази задоволство от споразумението.

„Готов съм да работя със съответните страни за прилагането на подходящ механизъм за гараниране на безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток“, коментира генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес. „Приоритетът сега е да гарантираме евакуация, която осигурява безопасност на корабоплаването“, допълни той.