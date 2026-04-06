Трафикът през Ормузкия проток достига най-високите си нива от началото на войната, тъй като все повече страни постигат споразумения с Иран за безопасно преминаване на кораби.

През почивните дни през пролива са преминали 21 кораба, тъй като все повече правителства преговарят за изтегляне на кораби, товари и екипажи от Персийския залив, пише Bloomberg. Това е най-високият двудневен общ трафик от първите дни на март насам, когато Техеран затегна контрола си над водния път.

От тези кораби 13 са се отправили към Арабско море.

Иранските кораби продължават да доминират трафика. В неделя обаче танкер, натоварен с иракски петрол, премина през пролива, след като Иран заяви, че ще предостави изключение на „братски Ирак“.

Индия договори с Иран излизането на някои кораби от Залива и купи ирански втечнен петролен газ за първи път от години. Така общо осем индийски танкера с втечнен газ вече преминаха Ормузкия проток.

Въпреки че броят на корабите все още е малък в сравнение с трафика отпреди войната, когато около 135 кораба преминаваха през пролива всеки ден, все повече страни си осигуряват транзит чрез преговори с Техеран.

Миналата седмица два свързани с Китай контейнеровоза преминаха през Ормузкия проток от втория опит. Два кораба, свързани с Япония, също бяха пропуснати.

Ормузкият проток, който свързва Персийския залив с останалата част от света, е фокусна точка за войната в Близкия изток, която навлиза в шестата си седмица. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашва да удари гражданска инфраструктура в Иран, ако властите в страната не отворят пролива. Техеран казва, че ще го направи едва след като таксите, които начислява на корабите за транзит, могат да покрият военните щети.

„Иран отговаря на исканията на своите партньори, като същевременно засилва контрола си върху Ормузкия проток“, казва Мую Сю, старши анализатор суров петрол в Kpler Ltd. в Сингапур. „Преминаването все още е на милостта на Иран и ситуацията може да се промени по всяко време, ако конфликтът ескалира“, добавя анализаторът.

Иран в момента е в процес на приемане и на закон, с който да уреди контрола си над пролива и таксите за преминаване. Така ще се формализира системата за плащане, която е в сила от седмици, според корабособствениците.

Докато Техеран преговаря с приятелски настроени държави, условията на тези сделки остават непрозрачни. Това е вярно дори когато споразуменията са публично признати, както тази с Ирак, или когато не е ясно кои контрагенти са осигурили безопасно преминаване, както е с корабите, свързани с Франция и Япония.

Миналата седмица на Пакистан бяха предложени 20 слота за изтегляне на кораби от Персийския залив. Страната обмисля варианти, включително поемане на други танкери и евентуално пререгистрирането им, за да си осигури торове, петрол и други доставки.

Китайски, турски, гръцки и тайландски кораби също преминаха през пролива.

Към днешна дата по-голямата част от корабите, които са преминали през Ормузкия проток, са поели по маршрут, посочен от Техеран, близо до иранския бряг. Все повече плавателни съдове обаче са започнали да поемат по протежение на противоположната брегова линия. Оман, който споделя водите на пролива, потвърди в неделя, че са проведени разговори за улесняване на трафика.