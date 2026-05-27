Водещите европейски индекси затвориха разнопосочно в сряда, тъй като регионалните инвеститори оценяват войната в региона на Персийския залив и влиянието на кризата върху цените на петрола.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 отчете ръст от 0,03% до 628,18 пункта.

Във Великобритания FTSE 100 нарасна с 0,13% до 10 505,01 пункта, във Франция CAC 40 добави 0,43% до 8207,89 пункта, а в Испания IBEX 35 се повиши с 0,49% до 18 380,9 пункта.

Същевременно в Германия DAX спадна с 0,03% до 25 177,8 пункта.

Войната в Иран остава фокусна точка за европейските пазари, пише CNBC. Регионалните акции се понижиха във вторник, след като американските сили осъществиха удари, определени като „удари за самозащита“ в южните региони на Иран. Ударите са били по ракетни площадки и ирански кораби, за които се твърди, че се опитват да разположат мини в блокирания от Техеран Ормузки проток.

В отговор иранското външно министерство обвини САЩ в „грубо нарушение“ на крехкото прекратяване на огъня между двете държави.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Ормузкият проток ще трябва да бъде отворен „по един или друг начин“. Американският президент Доналд Тръмп посочи в публикация в собствената му социална мрежа Truth Social по-рано тази седмица, че мирно споразумение ще има скоро, тъй като преговорите „протичат добре“.

Акциите на AkzoNobel скочиха с 20%, след като нидерландският производител на бои и специализирани покрития, сред чиито марки е Dulux, отхвърли съвместна оферта за придобиване с парични средства от Nippon Paint и Sherwin-Williams на стойност 73 евро на акция.

В изявление от AkzNobel посочват, че бордът му „единодушно“ продължава да препоръчва планирано сливане с Axalta. Според AkzoNobel офертата „не се доближава“ до адекватно отразяване на стойността и дългосрочните перспективи на компанията, а планът предлага „недостатъчна сигурност на сделката“ относно разделянето на бизнеса, като акционерите ѝ „не са адекватно защитени“.

Европейският автомобилен сектор затвори с ръст от 2,6%, подкрепен от увеличението на годишна база с 5,1% на регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз, според данните на ACEA.

Акциите на Renault поскъпнаха с над 4%, на Stellantis – с почти 4%, на Volkswagen- с над 2%, на Mercedes-Benz – с над 3%, а на BMW – също с над 2%.

Цените на петрола спаднаха, като сортът „Брент“ поевтиня с 3,4% до малко над 96 долара на барел. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate поевтиняха с 3,7% до 90,4 долара за барел.