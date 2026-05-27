Преговорите за нов кабинет в Румъния са блокирани, номинация на премиер се очаква след 1 юни

Преговорите, които румънският президент Никушор Дан води с парламентарните партии за съставяне на ново правителство, са блокирани, а държавният глава вероятно ще номинира премиер след 1 юни, въпреки че се очакваше това да се случи още тази седмица, съобщават днес румънските медии.

Консултациите в президентския дворец "Котрочени" продължават вече три седмици, след като по-рано този месец коалиционното правителство, оглавявано от лидера на либералите Илие Боложан, беше свалено с вот на недоверие. В момента кабинетът на Боложан е с временен мандат до съставянето на ново правителство, но името на номинирания за премиер се очаква да бъде обявено от държавния глава чак през първата седмица на юни, пише новинарският сайт Зиаре.

Според източници от президентския дворец, цитирани от Евронюз, това би трябвало да стане преди края на следващата седмица, тъй като на 5 юни, петък, Никушор Дан заминава на посещение в Черна гора. Според конституцията новото правителство би трябвало да бъде сформирано в рамките на 45 дни от вота на недоверие, тоест до 20 юни, тъй като това е максималният срок за функционирането на временен кабинет.

Телевизия Диджи 24 отбелязва, като се позовава на свои източници, че преговорите за сформиране на коалиция са в "пълен блокаж" и нито един от потенциалните кандидати не е успял да събере мнозинство в парламента. Поради тази причина президентът бави обявяването на номинация. Въпреки че се очакваше държавният глава да обяви номинацията още в началото на тази седмица след официалните консултации с парламентарните партии и след серия от неформални разговори с лидерите на бившата коалиция, преговорите все още са далече от решение, отбелязва медията.

Коалиционното правителство, оглавявано от лидера на Национално-либералната партия (НЛП) Илие Боложан, беше свалено на 5 май с вот на недоверие, иницииран от Социалдемократическата партия (СДП) - бивш коалиционен партньор, и крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР). Вотът беше внесен, след като социалдемократите напуснаха управляващата коалиция, която включваше още НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), лишавайки я от парламентарно мнозинство.

След първия кръг преговори миналата седмица Никушор Дан заяви, че ще продължи поредицата от консултации, докато не кристализира "солиден, прозападен вариант на мнозинство". Той посочи неколкократно, че няма да номинира премиер, подкрепен от мнозинство с участието на суверенистките партии, включително АУР.

"Уравнението е трудно, защото парламентарните сметки не водят към очертаващо се мнозинство. Всичко е блокирано, макар вариантът с независим премиер или технократ да изглежда относително договорен. На практика вариантът е бъдещият премиер да не е бил част от досегашния кабинет", коментира Евронюз Румъния.

Телевизията отбелязва, че формално СДП, която е най-голямата парламентарна сила, и АУР - втората по големина партия, биха събрали мнозинство, още повече че двете партии инициираха вота на недоверие, който беше приет с рекордните 281 гласа при необходими 233. Социалдемократите обаче многократно заявиха, че общата цел на двете партии е била само да свалят правителството и че това не означава, че биха се коалирали с АУР - решение, което не би се харесало на електората на нито една от двете партии.

Същевременно Никушор Дан не би приел такъв вариант, като се има предвид, че многократно е подчертавал, че Румъния има нужда от прозападно правителство, а не от кабинет с участието на партии, смятани за проруски, отбелязва Евронюз, напомняйки, че от друга страна НЛП и ССР са заявили категорично, че няма да подкрепят правителство, в което участва бившият им партньор СДП.

През последните дни в медиите бяха тиражирани различни имена за премиерския пост, а като фаворит се очертава евродепутатът и лидер на извънпарламентарната Партия "Народно движение" (ПНД) Еуджен Томак, отбелязват Диджи 24 и Зиаре. Томак в момента е почетен съветник на президента Никушор Дан по въпросите на диаспората. Той оглавява от 2022 г. създадената от бившия президент Траян Бъсеску десноцентристка партия, която беше парламентарно представена в периода 2016-2020 г.

Сайтът Хотнюз напомня, че освен Еуджен Томак в списъка с предложения са още Раду Бурнете - президентски съветник по икономическите въпроси, Александру Назаре, министър на финансите в настоящия кабинет, както и Делия Велкулеску - ръководител на мисията на МВФ в Южна Африка.

Според Диджи 24 основният проблем в преговорите не е конкретно изборът на бъдещия премиер, а липсата на ясно мнозинство, което би подкрепило новото правителство в парламента. Според близки до преговорите източници СДП са съгласни с премиер технократ, включително и с Еуджен Томак, поще повече, че по този начин лидерът й "Сорин Гриндяну се измъква от отговорността да се ангажира с премиерски пост в едно жертвено правителство", коментира телевизията. НЛП обаче вече обяви, че не иска повече да управлява заедно със СДП, а ССР също изключи подобен съюз.

Според в. "Адевърул" Томак в момента може да разчита на гласовете на СДП, ДСУР и националните малцинства. НЛП, ССР и АУР отказват да гласуват правителство, оглавявано от него или от друг технократ, посочват цитирани от изданието източници. Що се отнася до 50-те парламентаристи, които са се отцепили от различни суверенистки партии и в момента нямат партийна принадлежност, техните позиции са поделени: някои са склонни да гласуват такъв кабинет, а други категорично го отхвърлят, посочва вестникът.

За да бъде одобрено новото правителство, то се нуждае от 233 гласа в 465-местния двукамарен парламент. Президентът Никушор Дан иска да бъде сигурен, че е осигурено парламентарно мнозинство, преди да номинира Еуджен Томак, който е негов почетен съветник и един от най-близките му сътрудници, затова държавният глава "не иска да го хвърли в битката, само за да го пожертва политически", коментира изданието.

Диджи 24 отбелязва, че президентът е казал на политическите лидери, че предпочита варианта с правителство, съставено почти изцяло от технократи или поне от лица извън големите парламентарни партии. Дори и при такъв сценарий обаче парламентарно мнозинство, което да го подкрепи, трудно може да се намери, коментират източници, цитирани от телевизията.

Същевременно държавният глава продължава да изключва варианта за предсрочни избори, до каквито не се е стигало в съвременната история на Румъния, отбелязват местните медии.

(БТА)