Тръмп: Санкциите срещу Иран няма да бъдат облекчени дори при отказ от обогатения уран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира пред PBS News, че санкциите срещу Иран няма да бъдат облекчени дори ако страната се откаже от високообогатения уран, който притежава, предава Ройтерс.

„Не говорим за никакво облекчаване на санкциите, никакви пари, нищо“, казва той, цитиран от Bloomberg.

Той подчертава, че САЩ „не са доволни“ от преговорите за прекратяване на почти тримесечната война, като отбелязва, че „може би трябва да се върнем назад и да я довършим“, без да уточнява дали това означава по-нататъшни военни действия, пише още Bloomberg.

Тръмп отрича и да има проект на временно мирно споразумение, с което да се отвори Ормузкия проток за корабоплаването в рамките на месец след подписването му.

По-рано днес иранските държавни медии съобщиха за такъв проектомеморандум, според който Иран и Оман ще имат механизъм за надзор на корабоплаването в пролива. Това е един от най-спорните въпроси между Техеран и Вашингтон. От Оман не са коментирали през последните седмици твърденията на Иран, че двете страни водят преговори за управление на пролива.

Белият дом официално отрече информацията. „Тази публикация от контролирани от Иран медии не е вярна и меморандумът за разбирателство, който те публикуваха, е пълна измислица. Никой не бива да вярва на това, което иранските държавни медии публикуват“, казват от пресслужбата на Белия дом.

Иран и САЩ преговарят за удължаване на прекратяването на огъня с около два месеца и за повторно отваряне на жизненоважния Ормузки проток. Ефективното затваряне на водния път от Техеран в началото на войната през февруари доведе до рязко покачване на цените на петрола и природния газ и до повишаване на инфлацията в световен мащаб.

Същевременно министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет признава, че Иран все още има запаси от ракети, дори и след продължилите със седмици бомбардировки на САЩ и Израел. Той твърди обаче, че ислямската република не може да произвежда нови ракети.

Според Хегсет Иран не може да строи и повече кораби, както и дронове, както стана ясно от негово изказване по време на заседание на кабинета.