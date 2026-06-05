Пазарът на бизнес имоти в света: Сделките се забавят, но не се спират

230 млрд. долара за вложени в бизнес имоти в света през първото тримесечие на тази година. Това е спад с 5% на годишна база, сочат данни на консултантската компания Savills.

Но според компанията активността може да отбележи силно възстановяване, тъй като данните за сделките в процес на финализиране сочат увеличение с 18% на годишна база през второто тримесечие, ако се оправдаят консенсусните пазарни очаквания за относителна деескалация на събитията в Близкия изток.

Силният обем от сделки в етап на финализиране сочи, че активността се забавя, а не се спира подобно на тенденцията на световните имотни пазари след митата от „Деня на освобождението“ миналата година. Тогава слабият обем от сделки през първата половина на 2025 г. беше последван от силно представяне през второто полугодие.

Според Savills бърза деескалация на геополитическото напрежение няма да промени съществено фундаментите на имотния пазар. Компанията очаква цените да се задържат въпреки затегнатите рискови премии, по-високата безрискова норма на възвръщаемост и значителната ликвидност, която ще се запази на дълговите пазари.

В същото време ограниченият обем на проектите в строеж ще остане важен фактор, подкрепящ ръста на наемите, като засилената несигурност, повишените разходи за финансиране и нарастващите разходи за строителство, свързани с цените на енергията, допълнително подкопават жизнеспособността на строителните проекти.

Това означава, че всяко краткосрочно отслабване на перспективите за ръст на наемите би трябвало да отстъпи място на връщането към ограничено предлагане в средносрочен план. Много е важно, че след „Деня на освобождението“ подписването на редица двустранни търговски споразумения премахна повечето рискове за спад и осигури по-стабилно статукво, при което инвеститорите отново могат да сключват нови сделки, пише консултантската компания.

„2025 г. показа ниво на устойчивост на имотния пазар, като инвеститорите проявиха по-голяма проактивност да преминат през цикъла след няколко години на завишена нестабилност“, кооментира Рашид Хасан, ръководител на глобалните трансгранични инвестиции в Savills. „Геополитическите събития напоследък предизвикаха забавяне на сделките тази година, но очакваме да възникне сходна динамика. Инвеститорите изглежда проявяват по-голямо желание и склонност да останат активни в условията на несигурност – те знаят, че в дългосрочен план основните показатели на имотния пазар остават стабилни и, най-важното, несигурността осигурява диверсификация на портфейлите, затова до известна степен те „продължават напред“ и сключват сделки“, допълва той.

Представянето през първото тримесечие е било асиметрично по региони. В САЩ пазарът на бизнес имоти се е възстановил значително в повечето сектори и на повечето пазари, като общият обем на сделките е достигнал 120 млрд. долара. Това е ръст с 19% на годишна база, най-силното начало на годината от 2022 г. насам. Засега пазарът остава донякъде устойчив на конфликта в Близкия изток. Инвестициите през март са нараснали с 36% на годишна база, като са над нивата през януари и февруари.

Устойчивостта в данните за сделките е подкрепена и от сигнали за цените. Доходността от първокласни имоти до голяма степен се е стабилизирала през миналата година и не се очакват значителни промени през следващите 12 месеца. Офис секторът е отчел най-ясното подобрение на американските капиталови пазари през първото тримесечие, като общият обем на инвестициите в офиси е надхвърлил 20 млрд. долара. Това е ръст с 40% на годишна база и ликвидността се завръща по-убедително в сравнение с последните тримесечия. Това е било четвърто поредно тримесечие на двуцифрен ръст, тъй като инвеститорите продължават да се ангажират отново със сектора, който показва значимо подобрение на основните показатели.

Във Великобритания и Европа инвестициите в имоти са достигнали близо 48 млрд. евро през първото тримесечие, което е спад с 5% на годишна база. Тримесечието се е характеризирало с по-бавни процеси, по-ограничено сключване на сделки и по-висок праг за убеждаване. Нагласите са останали предпазливи, но сделките са продължили, като пазарът се определя от по-дългосрочно вземане на решения и повече повторни договаряния в късна фаза.

Според Savills основното ограничение остава промяната в очакванията за лихвите, която е намалила увереността на купувачите и е забавила инерцията, но основните показатели са се подобрили – цените изглежда са достигнали дъното, общата възвръщаемост се е върнала на положителна територия, а ограничената строителна дейност подкрепя ръста на наемите в повечето сектори.

Жилищният сектор е останал доминиращ през първото тримесечие, като общите инвестиции в домове за възрастни хора са нараснали над два пъти през първото тримесечие спрямо същия период на 2025 г., а инвестициите в студентски жилища са се увеличили с 84% на годишна база. При многофамилните жилища ръстът е достигнал 20%.

Географските различия са били силно изразени – активността на основните пазари е останала под очакванията, като във Франция тя е намаляла с 36% на годишна база, във Великобритания – с 11%, а в Германия – с 5%, въпреки че това до голяма степен отразява забавяне в изпълнението на по-големи сделки, а не значително изтегляне на капитал. За сметка на това инерцията се е пренасочила решително към по-периферни пазари и пазари с по-висок растеж, като Финландия, Полша и Испания са запиписали годишни ръстове от над 50%.

В Азиатско-Тихоокеанския регион са били инвестирани 50 млрд. долара в бизнес имоти през първото тримесечие, с около 19% повече спрямо година по-рано. Това е най-доброто начало на годината от 2022 г. и трето поредно тримесечие на двуцифрен ръст. Той е бил повсеместен и се вижда както при продажбите на отделни активи, така и в по-големи портфейлни сделки, като всички основни сектори са отбелязали силен ръст с изключения на жилищния.

Savills съобщава, че трансграничните инвеститори са били силни нетни купувачи в Азиатско-Тихоокеанския регион от началото на годината, като са били купувачи в 40% от сделките спрямо дългосрочното средно равнище от 30%. През първото тримесечие са били сключени няколко големи офис сделки, които са тласнали инвестициите в офиси в региона до ръст от 26% на годишна база. Той се дължи на по-големите институционални сделки, като сделките на стойност над 200 млн. долара са се увеличили с 58% на годишна база. Сингапур, Сеул и Токио са отчели силен ръст.

Инвестиционната активност в индустриалния и логистичен сектор също е продължила възстановяването си, като инвестициите през първото тримесечие са нараснали с 38% на годишна база, макар и от ниска база. Технологичният и AI секторите са били двигателите на силния ръст в сектора на центровете за данни. Общата стойност на обявените проекти в Азиатско-Тихоокеанския регион е достигнала близо 100 млрд. долара през 2025 г. спрямо около 65 млрд. долара година по-рано. Географското разделение е показателно, като Югоизточна Азия е съставлявала около 40% от активността, а Южна Азия е имала дял от 15 на сто.