Имотните пазари в Южна Европа ще останат по-силни за по-дълго време

Очаква се Южна Европа да постигне по-бърз растеж от средното ниво в ЕС през 2026 г. и това ще подкрепи търсенето на имоти от наемателите, както и нагласите на инвеститорите, съобщава консултантската компания Savills в свой доклад.

За 2026 г. Oxford Economics прогнозира, че ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) ще достигне 2,4% в Испания, 2,1% в Португалия и 1,8% в Гърция спрямо средно 1% в 27-те страни членки на ЕС.

През 2025 г. сделките с бизнес имоти в Испания, Италия, Португалия и Гърция достигнаха общ обем от 35 млрд. евро, което е исторически връх и е с 24% над нивата през 2024 г. Силното представяне на региона през последно време все повече се подкрепя от структурни фактори като повече инвестиционни възможности, устойчиво търсене, движено от туризма, по-ниска зависимост на търговията на дребно от електронната търговия и динамика в офис и логистичните площи, която изглежда по-благоприятна от тази на редица основни пазари, отбелязва Savills.

Друга отличителна характеристика е енергията в условията на нестабилна геополитическа обстановка, пише консултантската компания. По-високото навлизане на възобновяемите източници на енергия на местните пазари би трябвало да им помогне да ограничат сътресенията, свързани с вноса на енергия и да подобрят предвидимостта на оперативните разходи за наемателите. Това ще подкрепи вземането на решения за наемане на площи и бизнес доверието в чувствителни към енергийните ресурси сектори.

„След изключително силна 2025 г. очакваме инерцията в региона да продължи през тази година макар и с по-умерен темп“, казва Джеймс Бърк, директор на отдела за глобални трансгранични инвестиции в Savills.

„Инвеститорите се надяват не просто на краткосрочно възстановяване в Южна Европа, а залагат на по-ясна перспектива за търсенето и по-широк набор от възможности, тъй като Средиземноморието преминава от „сателитно разпределение“ към „стратегическа експозиция“ в европейските портфейли“, допълва той.

Според Джейми Паскуал-Саншиц, главен изпълнителен директор на Savills Iberia и ръководител на подразделението за Южна Европа, регионът „спечели значителен пазарен дял и се намира твърдо в полезрението на трансграничните инвеститори“.

„Той се възползва от нарастващия, по-ликвиден жилищен сектор с активи като домове за възрастни хора и студенски жилища наред със силни фундаменти в хотелиерския сектор, подкрепени от устойчивото търсене от туризма“, допълва той.