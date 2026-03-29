Студентските и еднофамилните жилища са най-предпочитани от инвеститорите в имоти в Европа

Строителството на студентски жилища остава най-търсеният сектор от инвеститорите в имоти в Европа за втора поредна година, сочи четвъртото годишно проучване сред инвеститорите на консултантската компания Savills. В него са участвали инвеститори, които общо притежават 540 млрд. евро под формата на имотни активи под свое управление.

Но нарастват инвеститорите, които се насочват към еднофамилни жилища, имоти за съжителство, домове за възрастни хора. Това показва узряването на тези сектори през последните години.

Студентските жилища са приоритет за 58% от инвеститорите в имоти, следвани от многофамилните жилища с 52%, еднофамилните с 52% и имотите за съжителство с 50%.

Инвеститорите проявяват все по-силен интерес и към хотелския сектор начело с обслужваните апартаменти (апартхотели), интересът към които е нараснал от 27% на 33% на годишна база.

От географска гледна точка Великобритания и Ирландия са пазарите с най-висок приоритет за инвеститорите през идните три години. След тях се нареждат Германия, Австрия и Швейцария, както и Южна Европа – Италия, Испания, Португалия. Около 16% от инвеститорите имат и паневропейска стратегия в унисон с дела им миналата година.

На въпрос за предпочитаните им пътища до пазара над половината от анкетираните (58%) имат предпочитание към преките частни пазарни инвестиции или съвместните дружества. Но през 2026 г. е нараснал интересът на инвеститорите към достъп до имотния пазар чрез фондове, като 23% от анкетираните ги посочват като предпочитан път спрямо едва 8 на сто през 2025 г.

Увеличаването на инвеститорите, които се стремят да използват фондове, за да подкрепят още повече дейностите си по набиране на средства през 2026 г., позволява те да получат експозиция на имотния пазар без да се налага да създават нужната инфраструктура за управление и опериране на преки инвестиции, отбелязва Savills.

„Участниците в допитването ни се стремят да инвестират 45 млрд. евро само през следващите три години в имотни сектори, като повечето очакват 2027 да бъде най-активната им година в този период“, казва Маркъс Робъртс, ръководител за Европа на оперативните капиталови пазари в Savills.

„След предизвикателни години за набирането на средства инвеститорите са по-оптимистично настроени за следващите 12 месеца и очакват условията да се подобрят, като стратегиите за добавена стойност и за първокласни имоти са смятани за най-лесни за набиране на капитал“, допълва той.

„Подобряването на нагласите на инвеститорите е насърчителен сигнал, че капиталът постепенно се завръща на имотния пазар в Европа. Но интересът остава неравномерен в отделните сектори и региони, което показва значението на дисциплинирания подбор на акции дори в по-устойчиви категории имоти и търсенето на възможности за активно управление на имоти в сегашния цикъл, движен от приходите и фундаментите“, коментира Хари де Фери Фостър, ръководител за Великобритания на Savills Investment Management.

Рибард Валънтайн-Селси, ръководител на отдела за анализи и консултации на европейския жилищен пазар в Savills, казва, че инвестициите в имотните сектори в Европа са съставлявали нарастващ дял от общите инвестиции от 2022 г. насам, като са се увеличили от 30% на 38%. „През 2026 г. близо две пети от анкетираните очакват да увеличат още повече вложените си средства през следващите три години“, допълва той.