Интелигентен пръстен за 400 долара открива хипертония и сънна апнея

Производителят на интелигентни пръстени Oura Health Oy, който се стреми да се листне на борсата тази година, представи значително по-тънък и по-лек нов модел, заедно с нови уелнес функции, съобщава Bloomberg.

Oura Ring 5 е с 40% по-малък от предшественика си, което приближава размера и дебелината му до тези на обикновена венчална халка. Компанията успя да постигне това отчасти чрез намаляване на размера на батерията, въпреки че устройството може да функционира с едно зареждане за около седмица.

Oura заяви, че е подобрила сензорните възможности, като е препозиционирала светодиодите за измерване на физиологични показатели като сърдечна честота и кислородна сатурация вътре в гривната за по-добра точност. Има и нови функции за уелнес, насочени към откриване на признаци на високо кръвно налягане и сънна апнея. Те ще бъдат включени и в някои от по-старите модели на компанията.

Новите гривни ще бъдат пуснати в продажба на 4 юни.

Според Том Хейл, главен изпълнителен директор на компанията, новият пръстен откликва на досегашните оплаквания сред клиентите, свързани с третата серия.

Най-новата версия е по-скъпа, като цената е 399 долара за стандартни сребристи и черни покрития, спрямо 349 долара за Oura Ring 4. За още 100 долара потребителите могат да закупят пръстен със златно, сребристо или стелт покритие.

Новият дизайн се предлага с опционално ново преносимо зарядно за 99 долара, което не може да се използва при по-старите версии.

Керамичният Oura Ring 4, пуснат на пазара миналата година, се предлага на цена от 349 долара.

Хейл казва, че увеличението на цената отразява стремежа на компанията да запази устройството като премиум продукт, особено що се отнася до смарт часовниците.

„Това е нещо средно между премиум смарт часовник и смарт часовник от начално ниво“, изтъква той, добавяйки: „Това е мястото, където искаме да бъдем“.

Конкурентният Galaxy Ring на Samsung Electronics Co. се предлага на цена от 399 долара.

Абонаментът за софтуер на Oura за пълна функционалност все още е на цена от 5,99 долара на месец, или 69,99 долара годишно. Google на Alphabet Inc., която наскоро пусна конкурентната гривна Fitbit Air, таксува потребителите с 10 долара на месец за услугата си.

Базовата версия на Apple Watch, който няма опция за абонамент, струва 249 долара, докато моделите Apple Watch Series 11 от по-висок клас започват от 399 долара.

Oura, основана през 2013 г., е пионер в категорията на интелигентните пръстени. Напоследък компанията се радва на възходяща инерция, след като достигна оценка от близо 11 млрд. долара миналия септември и заяви, че очаква приходите ѝ да надхвърлят 1,5 млрд. долара през 2026 г.

По-широкият сегмент на интелигентните пръстени отбеляза близо 51% скок в доставките през 2025 г., воден от Oura, показват данни на консултантската фирма IDC. Самата Oura заяви, че е продала над 5,5 млн. устройства до момента и че е отбелязала 100% ръст на годишна база за миналата година. Разширяването е подхранвано отчасти от навлизането ѝ в няколко нови страни, включително Япония и Индия, за които Хейл каза, че вярва, че могат да се превърнат в „един от по-големите пазари“ за компанията.

Освен обновения дизайн, компанията задълбочава своите усилия в проследяването на здравето, добавяйки функции, които могат да откриват потенциални признаци на хипертония и сънна апнея.

Ново меню Health Radar измерва кръвното налягане и дихателните нарушения по време на сън, като наблюдава модели в продължение на няколко седмици и как тези показатели могат да се променят за една нощ. Подобно на Apple Inc., която предлага подобни функции на Apple Watch, Oura заяви, че подобренията не са предназначени за поставяне на диагноза, а по-скоро за насърчаване на преглед при лекар.

Health Radar надгражда популярния Symptom Radar, инструмент, който компанията пусна през 2024 г., за да помогне на потребителите да разберат кога има риск да се разболеят от настинка или друго заболяване.

Други промени включват възможността за качване на предишни кръвни изследвания и здравни досиета, свързани с алергии, състояния и лекарства, за да се получи по-пълна здравна картина.

Oura заяви, че си партнира и с Counsel Health, компания за виртуални грижи, задвижвана от изкуствен интелект, за да позволи на потребителите си да задават повече въпроси за здравето си и да разговарят с лицензирани лекари срещу допълнително заплащане.

Други актуализации включват начин за наблюдение в реално време на тренировки на живо, като например изминато разстояние и темпо.

Междувременно, нова функция за поверителност позволява на потребителите по-добре да контролират данните, до които Oura има достъп, като например да изтриват чувствителна информация за определени периоди от време, като същевременно запазват останалата част от данните непокътнати.