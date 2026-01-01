Брандираните жилища в света отбелязват ръст от почти 20% през 2025 година

Очаква се броят на брандираните жилищни проекти в света да е достигнал 910 към края на 2025 г. Те изпъкват на международната сцена и се установяват като пример за изисканост и първокачествен начин на живот, пише консултантската компания Savills.

Сегментът на брандираните жилища в света преживява един от най-динамичните си периоди в историята и се очаква да е нараснал с 19% през 2025 г., сочат данните на консултантската компания.

Изследването показва, че броят на проектите за брандирани жилища ще е достигнал 910 към края на годината спрямо 754 към декември 2024 г. До 2032 г. концепцията ще се разшири в 25 нови страни, включително Грузия, Пакистан и Армения, като включи 39 нови хотелски бранда и 19 нехотелски. Сегментът на брандираните жилища вече е представен и в България.

Според Луис Кейгли, ръководител на отдела за жилищно строителство в света в Savills, „инерцията в сектора не показва признаци на забавяне и новите данни сочат, че до 2032 г. ще се прибавят още 837 проекта, с което общият им брой ще достигне 1747“.

Проектите варират от скъпи крайбрежни жилищни комплекси с първокласни услуги и пряк достъп до плажа до мезонети във високи кули, които предлагат панорамни гледки към града.

Тези активи се представят силно на водещи градски пазари като Дубай, Маями, Лондон и Ню Йорк и в крабрежни дестинации, най-вече Пукет, Лос Кабос и Компорта, които спечелиха международно признание като символи на изтънченост и ексклузивен начин на живот.

Хотелските брандове са водещи

Големите хотелски вериги продължават да доминират в сегмента на брандираните жилища, особено в луксозния и ултралуксозния сегмент. Marriott и Accor изпъкват със стотици проекти в етап на подготовка, подкрепени от портфейли с множество брандове, които включват над 35 бранда в различни пазарни сегменти.

Най-голям потенциал за растеж се наблюдава в секторите на модата, храните и напитките и автомобилните брандове, което отразява силната привлекателност на тези имена сред инвеститорите.

Три нови категории нехотелски бранда – медии, музика и изкуство, също са навлезли в сегмента с имена като Elle, Фарел Уилямс и Лувъра като пионери в съответните си области.

Savills очаква още по-голяма диверсификация занапред с брандове, свързани със спорта, игрите и киното.

Ръстът се ускорява в Близкия изток, Азиатско-Тихоокеанския регион и Африка

През последните години секторът на брандираните жилища в света се променя в унисон с ръста на нововъзникващите пазари в редица региони. Доминацията на Северна Америка намалява с нарастващата известност на нови области.

През последните пет години Азиатско-Тихоокеанският регион е регистрирал увеличение от 55% в броя на проектите, движен от пазари като Виетнам, Тайланд и Индия.

Близкият изток и Северна Африка отчитат най-значителния ръст със 187% повишение през същия период, който до голяма степен се дължи на Дубай и пазарите в Персийския залив. В Африка въпреки по-малкия пазар са започнати десет нови проекта, които трябва да бъдат завършени до 2026 г.

В Европа, Централна и Латинска Америка Savills отчита над 50 нови проекта в градски и курортни локации през последната година.

Пазарът на брандирани жилища се насочва към по-балансирано разпределение в света, като според прогнозите до 2032 г. нито една област няма да формира повече от една четвърт от общото предлагане в света.