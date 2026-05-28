СОС потвърди изграждането на 75-метрова сграда в столичния квартал „Младост”

Столичният общински съвет (СОС) подкрепи повторно решението за изграждане на 22-етажна сграда в квартал „Младост 3“.

Съветът подкрепи отново доклада на кмета на район „Младост“ Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов за учредяване право на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 хил. кв. м разгъната застроена площ на общински терен в район „Младост“ срещу обезщетение в равностойни обекти.

Против строежа на сградата гласуваха общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“, „Възраждане“, Войслав Тодоров от „БСП за България“ и Ваня Григорова – независим общински съветник, предава БТА. В подкрепа гласуваха ГЕРБ, БСП, „Синя София“, ИТН и независими общински съветници.

В края на април 34 общински съветници подкрепиха строителството на 75-метровата сграда.

След протест на жители на „Младост“ и призиви на „Спаси София“ за преразглеждане на решението, кметът на София върна доклада за повторно обсъждане с аргумент за целесъобразност, за да може СОС да проведе нов дебат, в който да бъдат отчетени всички аргументи, свързани с развитието на района и обществените очаквания.

Днес по време на дебата Бойко Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ се обяви срещу застрояването в „Младост“ и призова за защита на обществения интерес и преразглеждане на решението на СОС. Той подчерта недоволството на хиляди жители на квартала срещу нови строежи. „Така и не разбрахме какво районът ще получи в замяна и каква всъщност е цялостната визия за квартала“, каза Димитров. Той предупреди, че зад терена на 22-етажната сграда има още площи, предвидени за застрояване.

Росица Николова от „Спаси София“ заяви по време на обсъждането, че един договор с мобилен оператор е по-дълъг от защитата на обществения интерес в доклада на кмета Кукурин. По думите ѝ 92% от терена в „Младост“ са общинска собственост и Столичната община не може да я защити. Андрей Зографски добави, че развитието на един град не се измерва в метри бетон. Той даде пример с Виена, където високото строителство е изнесено извън централните части на града.

Войслав Тодоров от „БСП за България“ изрази несъгласие със строителството на високата сграда в „Младост“. Според него случаят е симптоматичен за отношението на СОС към жителите на квартала. Тодоров заяви, че съветниците трябва да решат дали са на страната на строителните интереси, или на гражданите. Неговият колега Станислав Младенов от БСП обаче каза пред журналисти след гласуването, че това е „добра сделка, която ще донесе сериозен финансов приход за общината“.

От името на над 450 живущи в бл. 326 в „Младост 3“, който е в непосредствена близост до терена на бъдещата 75-метрова сграда, към общинските съветници се обърна Мариела Стайкова. Тя заяви, че докладът на Кукурин „чупи всички рекорди по чиновническа самонадеяност“ и е израз на „безмилостен строителен геноцид“ и „административно безсрамие“. По думите ѝ кметът на район „Младост“ бърза да финализира процеса в края на мандата си. Тя добави, че усещането за корупция е силно сред жителите. Според нея изсичането на естествена зеленина и застрояването на един от последните общински терени са недопустими.

Снощи се състоя втори протест на жителите на столичния квартал „Младост” срещу изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард „Александър Малинов”. Искането е там да не започва строежът на 22-етажната сграда, а да има обществено обсъждане с какво да се изпълни теренът.

Терзиев: Работим за цялостно устройствено решение за имотите по целия бул. „Александър Малинов“

Работим за цялостно устройствено решение за имотите по целия бул. „Александър Малинов“ в район „Младост“, каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев след гласуването.

Моето отношение по казуса за „Младост“ демонстрирах с това, което е в моите правомощия – да върна доклада, за да може да се разгледа повторно. Това, което се случи в зала, беше, от една страна, липса на желание да се изговорят реалните проблеми, а от друга – имаше много популизъм, каза Терзиев. Според него е важно да се знае какво е в правомощията на кмета, както и да има по-цялостно мислене за градоустройството. Всичко това обаче трябва да отговаря на законите и да издържа в съда, подчерта Терзиев.

Според него сравненията с Прага и Виена са несъстоятелни, защото там е имало градоустройствена мисъл десетилетия наред. Там хората са мислили, а това е нещо, което ние не сме направили, посочи Васил Терзиев. Той припомни начина, по който е правена реституцията, безобразните заменки и раздаването на общински терени. Кметът попита дали има целесъобразност да бъде направена градинка до 30-метров калкан на един от най-натоварените булеварди в София – „Александър Малинов“. Той постави въпроса дали не е по-добре да има по-високи сгради до основните пътни артерии.

Терзиев заяви, че разбира жителите на „Младост“, но според него „те са подхранвани с абсолютно невъзможни неща“. Можем да спрем откровени безобразия като строителството на сграда между четири панелни блока, но не можем да спрем строителството в града изобщо, каза кметът. Ако имаме разговор в „Младост“, той е по-скоро дали можем да намалим параметрите на сградата.