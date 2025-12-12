Над 1 трлн. долара ще бъдат инвестирани в имоти в света догодина

Инвестициите в имоти в света ще надхвърлят 1 трлн. долара през 2026 г. и ще нараснат с 15% спрямо 2025 г., като бариерата ще бъде премината за първи път от 2022 г., сочат данни на консултантската компания Savills.

Регионът на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) ще отчете най-голям относителен ръст на инвестициите догодина с увеличение от 22% до 300 млрд. долара, но Северна и Южна Америка ще остане най-големият инвестиционен пазар за имотите с прогнозиран оборот от 570 млрд. долара. Той ще нарасне с 15% благодарение на САЩ, където инвестициите в имоти ще достигнат 530 млрд. долара.

Около една четвърт от инвестициите ще бъдат привлечени от офис сектора, който ще увеличи дела си в глобалните инвестиции през 2026 г., прогнозира Savills. Макар че някои икономически и фискални проблеми продължават да будят притеснение и според консултантската компания ще бъдат ключовите теми, които ще оформят инвестиционния и наемния пазар догодина, оптимизмът на инвеститорите се завръща благодарение на връщането на институционалния капитал, устойчивото търсене от наемателите и освобождаването на натрупана активност след години на вяло представяне.

89% от анализаторите на Savills по целия свят прогнозират, че наемите на първокласни офис площи в регионите им ще нараснат през 2026 г., като две трети очакват те да се повишат с 2% или повече, тъй като усвояването се ускорява благодарение на продължаващото търсене на висококачествени офиси от компаниите.

82 на сто от анализаторите прогнозират, че капиталовите стойности на първокласните офис площи ще нараснат догодина в техния регион. Търсенето от инвеститорите също ще бъде устойчиво в жилищния сектор и сектора на индустриалните и логистични площи, а секторът на търговските площи също предоставя добри възможности. Около две трети от анализаторите на Savills очакват ръст на наемите на търговските площи през 2026 г., а други 26% са на мнение, че те ще останат стабилни.

„2025 г. беше повратна точка за капиталовите пазари в сектора на недвижимите имоти, като инвестициите през първите три тримесечия нараснаха с 10% спрямо същия период на 2024 г. По-важното е, че данните говорят за стабилност и възстановяване. Капиталовите стойности достигнаха дъното си, средният размер на сделките нараства, а дългът отново допринася за увеличаване на възвръщаемостта“, коментира Рашид Хасан, ръководител на отдела за глобални трансгранични инвестиции в Savills. „Очакваме положителните тенденции да се засилят през 2026 г.“, допълва той.

Според анализаторите технологиите ще бъдат ключова тема, която ще оформи световния пазар на недвижими имоти през 2026 г. – тя се изкачва с две места в класацията от миналата година и се превръща във втория по големина двигател на пазара благодарение на бързото възприемане на изкуствен интелект.

Въздействието му върху работната сила в света ще варира по сектори, ще повияе на търсенето на офиси и ще промени наемните стратегии. Макар че жилищният сектор може да предложи убежище, промените, свързани с изкуствения интелект, ще засегнат всички класове активи. Той обаче ще донесе и добри възможности, свързани с центровете за данни и възможностите на проптех да предизвика промени.

2026 г. предлага възобновен оптимизъм и като цяло очакваме растеж на инвестициите и на наемната дейност в повечето сектори в големите региони догодина, въпреки че ще има много сили, които трябва да се преодолеят, коментира Пол Тостевин, ръководител на отдела за световни анализи в Savills.

„Икономиката остава на преден план, като намаляващите лихвени проценти и наличният капитал се съчетават с устойчиво търсене от наемателите, което подкрепя възстановяването на инвестиционната дейност. Технологичната промяна поради нарастващото възприемане на изкуствен интелект бързо се превръща в двигател на пазара, но инвеститорите и наемателите не трябва да подценяват демографията и поведенческите промени. Недвижимите имоти в крайна сметка съществуват, за да служат на хората – къде живеят, работят, пазаруват и прекарват свободното си време. Тъй като това поведение се развива, а демографските профили се променят, оперативната експертиза се превръща в ключов отличителен фактор“, допълва той.