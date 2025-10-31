Пазарът на имоти в EMEA се пробужда с фокус върху първокласни активи

Възобновява се динамиката в сектора на първокласни офисни площи, логистични центрове и избрани търговски обекти, като инвеститорите действат решително там, където фундаменталните показатели са ясни. Това показва последният доклад на Colliers за капиталовите пазари в региона на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) за третото тримесечие на 2025 г., който подчертава начални признаци на възстановяване в няколко сектора на бизнес имотите, като стабилизирането на доходността и подобряването на фундаменталните показатели подкрепят възстановяването на доверието на инвеститорите.

„Инвеститорите все по-често предпочитат да влагат капитал там, където фундаменталните показатели са ясни и има висококачествени активи“, коментира Люк Доусън, управляващ директор на Global & EMEA Capital Markets. Наблюдават се решителни действия в основните сектори, особено в логистиката и първокласните офисни площи, тъй като стабилизирането на доходността и по-добрата достъпност на кредити подкрепят подновяването на активността.

„Динамиката на пазара се променя“, добавя Деймиан Харингтън, Head of Research, Global & EMEA Capital Markets and EMEA. Докато някои сектори все още се нуждаят от корекции в цените, интересът към жилищни и алтернативни активи нараства. Инвеститорите съобразяват стратегиите си със структурните тенденции и се фокусират върху активи, които предлагат дългосрочна устойчивост, посочва докладът на консултантската компания Colliers.

Първокласните офис активи в големи градове като Лондон и Париж са водещи във възстановяването на пазара. Цените се стабилизираха, а доходността вече се смята за устойчива, което привлича както институционален, така и частен капитал. Наемните цени продължават да растат на основните пазари, подкрепени от силното търсене от страна на наемателите. Вторичните офиси обаче, особено в регионалните градове, остават под натиск поради по-бавното структурното възстановяване и продължаващото обезценяване на собствения капитал.

Индустриалните и логистичните активи продължават да привличат интерес, особено в Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Франция. Предлагането остава ограничено, но стойността се стабилизира след по-ранното балансиране. Инвеститорите се фокусират върху модерни, добре разположени проекти, които могат да поддържат развиващите се нужди на веригата за доставки. Очаква се умереният ръст на наемите да подкрепи бъдещото повишение на приходите, а устойчивостта на сектора поддържа силни трансгранични и глобални капиталови потоци.

Търговски площи показват признаци на селективно възстановяване, като търговските паркове и доминиращите търговски центрове в Испания, Германия и Обединеното кралство привличат подновен интерес. Промяната в цените е повишила доходността до по-атрактивни нива, особено във форматите, ориентирани към удобство и хранителни стоки. Търговията на централните улици остава разнородна – Лондон и Мадрид отбелязват ръст на места, докато регионалните централни улици продължават да изостават. Инвеститорите все повече предпочитат стратегии за директни инвестиции, насочени към активи, които предлагат възможност за активно управление и създаване на стойност.

Жилищният сектор остава основен фокус за инвеститорите, като специално построените студентски жилища (PBSA) водят големите сделки в континентална Европа. Във Великобритания, където пазарът на PBSA е по-зрял, вниманието се измества към преустройството на съществуващи активи. Многофамилните и построените за отдаване под наем (BTR) активи в регионалните градове все още се нуждаят от корекции в цените, за да се отключи нов капитал. Забележително е, че притокът на азиатски капитал се увеличава, особено към континенталните пазари, което може да повлияе на динамиката на цените в бъдеще.

Алтернативни и нововъзникващи сектори като центрове за данни, складове за лична употреба и недвижими имоти, свързани с технологиите, продължават да се влияят от структурното търсене. Растежът се дължи на тенденции като разширяването на изкуствения интелект и нуждата от дигитална инфраструктура. Центровете за данни продължават да бъдат много търсени, въпреки че все още съществуват опасения относно потенциалното свръхпредлагане и способността за ефективно разпределение на капитала.