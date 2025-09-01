Явор Костов: От началото на 2027 г. ще видим здравословна конкуренция между ритейл парковете

От началото на 2027 г. ще станем свидетели на здравословна конкуренция между ритейл парковете, като влияние ще оказват начинът им на управление, миксът от марки и изпълнението на проекта. Тази прогноза направи Явор Костов, управляващ партньор в консултантската компания Cushman & Wakefield Forton в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Ръстът с 30% на нововъведените в експлоатация търговски площи през второто тримесечие се дължи на устойчивото развитие на този сегмент, който предоставя добър микс от цена, качество и бърза реализация на продукта на пазара“, преценява той.

Явор Костов съобщи, че общият обем на ритейл парковете в България достига между 620 хил. и 700 хил. кв. м и към момента се намира в златната среда от гледна точка на насищане с търговски площи – на 1000 жители се падат между 96 и 100 кв. м търговска площ. Той очаква, че при достигане на общ обем от над 700 хил. кв. м „ще видим диференциране на ритейл парковете на успешни и не чак толкова успешни.

„Ритейл парковете са достъпни в регионални и по-малки градове, където има потребление на по-бюджетни стоки от първа необходимост, аптеки, дрогерии, за да не се стига до пътуване до по-големия град“, обясни консултантът.

По думите му, за реализирането на ритейл парковете от ниво проект до завършване на строителството са нужни между 12 и 15 месеца и това става при по-ниски наемни нива спрямо търговските площи в моловете. „Поради спецификата на ритейл парковете – те нямат общи части, повечето са едноетажни сгради и се реализират по-бързо, много по-евтини са за изграждане. Това определя по-ниската и атрактивна наемна цена и по-достъпните марки, които могат да влязат в този сегмент“, коментира експертът.

Явор Костов подчерта, че доходността от ритейл паркове е близка до тази от моловете, но поради по-ниската им инвестиционна стойност при реализирането на проекта много повече инвеститори могат да участват в процеса. Той определи пазара като силно фрагментиран, само с двама-трима по-големи играчи в сектора на търговските паркове и множество по-малки, които реализират до четири парка в определени райони.

„Моловете нямат възможност за директен отговор на бързото развитие на ритейл парковете, там собствеността също е много фрагментирана“, добави специалистът, но отбеляза, че те предлагат по-широк микс от възможности за търговия, забавления, консумация на място. Според него другото предимство на моловете е широкият микс както от по-нискобюджетни марки, така и марки от среден и висок клас.

Явор Костов съобщи, че през последните десет години пазарът на складови и логистични площи в София се характеризира с много нисък дял на свободните площи – между 1% и 2% и е движен от площи за собствено ползване. „С текущите наемни нива и нивата на свободни площи очакваме част от производствата, които не се реализираха през годините поради войната в Украйна и икономическата нестабилност в Западна Европа, да се осъществят и секторът да продължи развитието си повече като индустриален, отколкото като логистичен“, очаква той.

