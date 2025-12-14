Как климатичните промени се превърнаха в най-големия кошмар за жилищния пазар

От срива на цените на жилищата до промените в застраховките, изменението на климата оказва влияние върху пазара на недвижими имоти по целия свят. Рисковете, породени от изменението на климата, вече са се превърнали в „основен фактор при решенията за покупка на жилище“ за повече от 80% от потенциалните купувачи, пише Euronews, цитирайки Zillow, най-големият сайт за обяви за недвижими имоти в САЩ.

През септември миналата година сайтът стартира нов онлайн инструмент в сътрудничество с екологичната организация с нестопанска цел First Street.

Оценката на климатичния риск на Zillow позволява на потенциалните купувачи да оценят риска от горски пожари, наводнения, екстремни горещини, вятър и лошо качество на въздуха за около един милион имота чрез цветно кодирана интерактивна карта.

Но 14 месеца по-късно, Zillow скри функцията на сайта си след оплаквания от агенти за недвижими имоти и собственици на жилища, че тя вреди на продажбите. Обявите вече съдържат изходящи връзки към First Street, вместо да показват информацията директно за конкретни имоти.

Това подчертава колко крехък е станал пазарът на недвижими имоти на фона на една от най-големите заплахи досега: климатичната криза.

2025 година започна с рекорден брой пожари, които разтърсиха Лос Анджелис, Калифорния, унищожавайки повече от 10 000 домове и отнемайки живота на най-малко 28 души. Раздухван от силните ветрове от Санта Ана и изгарящ сухата растителност, пожарът бързо се разпространи в градските райони и доведе до щети за над 30 млрд. долара. Оттогава експертите потвърдиха, че рискът от горещи, сухи и ветровити условия, които подхранват екстремните пожари, е нараснал с около 35% поради изменението на климата.

Въпреки че щатският закон забранява увеличението на цените с повече от 10% на стоки от първа необходимост, като храна и жилища, по време на извънредни ситуации в страната, стотици наемодатели бяха обвинени в „завишаване на наемите“.

Това е ситуация, в която наемите за даден имот са определени за твърде високи или съществуващите наематели са изправени пред рязко увеличение на наемите поради по-голямото търсене.

Сега Калифорния стана първият щат в САЩ, който изисква от продавачите на жилища, построени преди 2010 г., да разкрият риска от пожар за имота, както и какви мерки са предприели за намаляване на тази възможност.

Но подобни защити няма да помогнат за стабилизиране на цените на жилищата или да предотвратят изселването на жителите. Във Флорида нарастващите опасения относно екстремното време в рамките на сезона на ураганите в Атлантическия океан и нарастващите разходи за застраховки доведоха до преместване на много жители.

Проучване във Флорида установи, че 36% от 14 000 респонденти в целия щат са се преместили или обмислят частично или пълно преместване поради заплахите от урагани, наводнения и екстремни горещини.

Как изменението на климата влияе на цените на жилищата?

В Европа бедствията, причинени от изменението на климата, също предизвикват ценова волатилност на пазара на недвижими имоти. Неотдавнашно проучване анализира цените на жилищата в продажба или отдавани под наем в 47-те областни градове в Испания между 2009 и 2024 г., за да установи до каква степен екстремните горещини оказват влияние върху стойността на имотите.

Междувременно Испания преживя най-горещото си лято в историята, като температурите достигнаха опасните 45,8 градуса по Целзий по време на горещата вълна на 17 август. Високите температури проправиха пътя за бушуващи горски пожари, които изпепелиха над 380 000 хектара в страната тази година.

Учените предупреждават, че горещите, сухи и ветровити условия, които подхранват пожарите, сега са около 40 пъти по-чести и с около 30% по-интензивни, отколкото биха били в свят без климатични промени.

Учените установяват, че всеки допълнителен ден, в който температурите надвишават 35 градуса по Целзий, понижава с 1,40 евро на квадратен метър продажните цени и с 0,0059 евро месечните цени на наемите на тези места.

На фона на приблизително 700-те хиляди жилища за продажба на пазара през 2024 г., това се равнява на годишна загуба от приблизително 117,6 млн. евро от продажби и 500 хил. евро от наеми.

Проучването установява също, че в по-хладните региони на Испания покачващите се температури всъщност са увеличили продажните цени с 2,80 евро на квадратен метър, а наемите с 0,012 евро.

За всеки един градус нагоре, атмосферата може да задържи около 7% повече водни пари – което увеличава вероятността от интензивни валежи. В Англия това означава, че 6,3 млн. жилища сега се намират в райони, изложени на риск от наводнения от реки, море или повърхностни води.

Несигурността навлиза на пазара на имоти

Изменението на климата може да изглежда като „дългосрочен проблем“, но вече оформя оценките и поведението на купувачите в цяла Великобритания, изтъква Рейчъл Олингтън, консултант по недвижими имоти и бивш собственик на агенция за недвижими имоти.

Тя обяснява, че вече не е необичайно две подобни къщи, разположени само на няколко пресечки една от друга, да привличат много различни нива на интерес, само защото едната се намира в зона с по-висок риск от наводнения или горски пожари.

„Кандидат-купувачите идват с много повече въпроси, отколкото преди“, изтъква Олингтън, добавяйки: „Те проверяват разходите за застраховка, преди дори да си позволят втори оглед. Някои споменават проучвания за климатичния риск, местни данни за наводнения и дори прогнози за ерозия“.

Въпреки че тези заплахи не възпират напълно потенциалните купувачи, те забавят вземането на решения и увеличават дела на неуспешните покупки (когато купувачите променят решението си, преди продажбата да е приключила).

Олингтън е била свидетел на провал на „перфектни сделки“, защото собствениците са били засегнати от твърде високи застрахователни премии или защото застрахователите са се оттеглили от имота или района след тежко метеорологично събитие.

„Тази несигурност създава ефект на домино във всички вериги“, подчертава Олингтън.

Климатичните промени разтърсват и пазара на жилища под наем в Обединеното кралство, като наемодателите се въздържат от инвестиции в крайбрежните или речни райони. Други обмислят продажба поради застрахователни рискове и задължения за поддръжка.

Дори в Австралия екстремните метеорологични условия предизвикват огромни черни дупки на пазара на недвижими имоти. Съветът по климата наскоро установи, че стойността на домовете, предразположени към наводнения в Австралия, е с 42,2 млрд. австралийски долара (около 23,83 млрд. евро) по-ниска, отколкото би могла да бъде, ако липсваха нарастващите рискове от наводнения.

Незастраховаеми домове

Анализ на университета в Лъфбъроу твърди, че изменението на климата създава „застрахователна криза“ във Великобритания и извън нея – с рязко увеличение на исковете за обезщетение поради екстремни метеорологични явления.

Асоциацията на британските застрахователи отчете рекордните 585 млн. паунда (около 609,85 млн. евро) разходи за покриване на щети по домовете, причинени от атмосферни влияния, през 2024 г. В резултат на това застрахователите са подложени на натиск рязко да увеличат премиите или да прекратят покритието изцяло.

„Когато застраховката стане недостъпна, домакинствата са изложени на риск, стойността на имотите пада, ипотеките стават по-трудни за обезпечаване и рискът от по-широка финансова криза нараства“, подчертава асоциацията.