Кабинетът внесе в парламента предложение за удължителен бюджет

Правителството в оставка на премиера Росен Желязков прие на последното заседание на Министерския съвет и внесе в Народното събрание удължителен закон за бюджета за 2025 г. Парламентът трябва да гласува законопроекта, за да може държавата да се финансира за времето, през което ще се проведат изборите, ще се конституира нов парламент, ще се формира ново правителство и ще се приеме бюджет за 2026 г.

За целта е заложен срок от 3 месеца, според текстовете на внесения законопроект. Това предполага, че изборите ще се проведат не по-късно от края на февруари 2026 г. и новият парламент и кабинет ще трябва да заработят бързо.

Законопроектът урежда събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, посочва се в законопроекта.

„С предложения законопроект се предлага правна рамка, която, от една страна, да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а от друга страна, да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания“, посочва се в решението на Министерския съвет във връзка с удължителния бюджет, разпространено от пресслужбата на институцията.

Първостепенните разпоредители с бюджет приоритизират плащанията си, като разходите за заплати и социални плащания са приоритет и се изплащат в пълен размер, според внесените текстове.

С решение на Министерския съвет могат да се финансират капиталови разходи и, при необходимост, други разходи и/или трансфери за сметка на наличности от предходната година, посочва се още в законопроекта. Това изключва използване на средствата от т.нар. Сребърен фонд.

Запазва се годишната квота за ваучери за храна от 2025 г., приходите и разходите в сферата на общественото осигуряване се събират и извършват съгласно действащите към 31 декември 2025 г. размери, база, механизми, процедури, критерии или други относими показатели, параметри, ограничения, минимални и максимални размери.

Същото важи и за приходите и разходите в здравния сектор.

До внасяне на удължителен бюджет се стигна, след като – след два предложени проектобюджета за 2026 г., правителството подаде оставка миналата седмица след многолюдни протести. Хората излязоха на улицата в демонстрация на несъгласието си както с финансовите планове за следващите три години и особено увеличението на осигуровките за пенсия, така и заради продължаващата корупция и зависимости в политиката и съдебната система.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се удължава срока за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца в Плевен и Варна от 31 декември 2025 г. до 31 декември 2027 г. или до изграждане на необходимата инфраструктура за извеждане на всички настанени деца.

Предлага се също така таксата за битови отпадъци на общините за 2026 г. да се определя по реда, по който е определена за 2025 г.

Пак с преходните и заключителни разпоредби се предлага освобождаването от данък върху капиталовите печалби за сделки на пазарите за растеж, т.е. пазар beam на Българската фондова борса (БФБ), да бъде превърнато в постоянна мярка.