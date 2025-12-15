OMV Petrom и NewMed започват проучвания в черноморския блок „Хан Аспарух“

OMV Petrom - най-големият интегриран производител на енергия в Югоизточна Европа и оператор на морския блок „Хан Аспарух“, започва заедно с партньора NewMed Energy проучвателни дейности в блока, обявиха в съобщение до медиите от компанията.

"Вълнуваме се да започнем проучвателно сондиране в България - важен етап, който засилва присъствието ни в Черно море. Да имаме две платформи, които работят едновременно – една в България и друга край Румъния - е забележително постижение за нашия екип. Този проект допълва съществуващите ни операции и подчертава нашия ангажимент да допринесем за регионалната енергийна сигурност", заяви Кристина Вершере, изпълнителен директор на OMV Petrom, се посочва в съобщението.

Сондажният кораб "Globetrotter I" на Noble Corporation е пристигнал в България. Местополжението на първия сондаж, Винех-1, се намира приблизително на 200 км източно от Варна, при дълбочина на водата около 2000 метра. В момента се провеждат окончателни приготовления за започване на сондирането до края на годината.

"Вярваме в потенциала на Черно море за региона и заедно с нашите партньори от NewMed Energy сме ангажирани да инвестираме в неговото проучване. Това е важен момент, който отразява нашия опит като оператор на дълбоководни дейности в региона на Черно море. Кампанията, която предстои, включва два сондажа и се очаква да струва около 170 млн. евро. Модерните технологии и най-високите стандарти за безопасност са от ключово значение за нашите операции", заяви Кристиан Хубати, член на Изпълнителния борд на OMV Petrom, отговорен за проучване и добив.

"Началото на тази сондажна кампания е важен етап за нашето партньорство и за развитието на енергийните ресурси в региона. Блок „Хан Аспарух“ има значителен потенциал и открива нови възможности за България. В същото време това е важна стъпка за разширяване на нашите операции в Югоизточна Европа", каза Йоси Абу, главен изпълнителен директор на NewMed Energy.

Halliburton ще предостави интегрирани сондажни услуги, а SLB ще извършва тестове на сондажите. Очаква се кампанията да продължи приблизително пет месеца.

"Хан Аспарух" е проучвателен блок, разположен в западната част на Черно море в български води, южно от блока „Нептун“ в Румъния, с площ от 13 712 кв. км и водни дълбочини малко под 2000 м. Проучвателните дейности започнаха през 2012 г. и включват геоложки и геофизични изследвания и сондиране на три проучвателни сондажа. През май 2020 г. беше завършена мащабна 3D сеизмична кампания за идентифициране на потенциални цели за сондиране.

/БТА/