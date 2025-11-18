БЕХ още преговаря за дял с партньорите в блока "Хан Аспарух"

Българският енергиен холдинг (БЕХ) все още води преговори за дял с партньорите в блока "Хан Аспарух" в българското крайбрежие, става ясно от отчета за тримесечието на NewMed. Израелската компания влезе в проекта през тази зима.

Според публикуваните данни двата партньора - NewMed и OMV Petrom, планират да дадат по 5% от своите права на държавния енергиен холдинг. Цената на трансакцията не се уточнява.

Концесията за проучване и добив в "Хан Аспарух" беше дадена още през 2012 година на френската Total, която съобщи за находка на петрол след първите сондажи. От тогава обаче няма информация за нови находки, макар че блокът е смятан за най-обнадеждаващия в българското крайбрежие, а част от компаниите в консорциума - TotalEnergy и Repsol, се отказаха. "Хан Аспарух" е граничен с блока Neptun Deep в румънски води, при който се очаква да започне добив през 2027 г.

Преди да се оттегли, TotalEnergy покани държавата в проекта, съобщавайки за потенциал за между 210 млрд. и 510 млрд. куб. метра газ в блока. През лятото на 2023 г. Народното събрание гласува да бъде проучено и да се водят преговори за придобиване на дял до 10% от проекта.

През юни 2025 година ръководителят на БЕХ Валентин Николов съобщи пред журналисти, че разговорите за придобиване са на финалната фаза.

Съакционерите OMV Petrom и NewMed междувременно планираха два нови сондажа в блока, чиято стойност е 170 млн. евро. Двете компании съобщават, че първият ще бъде извършен до края на 2025 година. Вторият ще започне веднага след това. От OMV уточняват, че вече е нает сондажният кораб Globetrotter I, който е специализиран за дълбоководни проучвания. Плавателният съд е собственост на Noble Corporation.