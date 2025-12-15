Няма светлина в тунела: Спадът на цените на жилищата в Китай продължава и през ноември

Спадът на цените на жилищата в Китай е продължил и през ноември в поредната глава от дългогодишната криза, която накара държавните ръководители да обещаят да увеличат усилията за преодоляването ѝ, предава Bloomberg.

Цените на новите жилища в 70 града, включително субсидираните от държавата жилища, са намалели с 0,39% спрямо октомври, когато се понижиха с 0,45% в най-големия спад от една година насам, сочат данни на Националното статистическо бюро. Цените на жилищата на вторичния пазар, където държавната намеса е по-малка, са се понижили с 0,66%, същия темп като предходния месец.

Данните насочват вниманието към нарастващите проблеми в имотния сектор в Китай, където четиригодишното забавяне натежава върху нагласите и се превръща в пречка за икономическия растеж. Нарастващите финансови проблеми в показателната за сектора строителна компания China Vanke подвигнаха смущаващи въпроси за нова болезнена дългова криза.

Спадът на цените на жилищата в Китай продължава. Те намаляват на месечна база от над две години насам. Графика: Bloomberg LP

Жилищният пазар вероятно ще се изправи пред „сурова реалност“ през 2026 г., коментират анализатори на Citigroup в доклад от миналата седмица. Американската банка очаква продажбите на национално ниво да намалеят с още 11% от гледна точка на стойността догодина, ако ликвидността не се подобри.

Бившият финансов министър Лу Джъвей заяви миналата седмица, че мрачните перспективи пред домакинствата, породени от намаляващите цени на имотите, ще влошат дефлационния натиск в страната. Отделни данни в понеделник показаха, че ръстът на продажбите на дребно е бил най-слабият от Covid насам.

Продължителната имотна криза засилва безпокойството сред китайските ръководители, които обмислят мерки, включително субсидии за ипотечните кредити и данъчни облекчения, съобщи Bloomberg News. На ключово заседание по икономическите въпроси миналата седмица държавните ръководители обещаха да насърчат придобиването на наличностите от съществуващи жилища. Смята се, че тази мярка е необходима, за да се намалят космическите наличности от жилищни имоти.

Освен това държавните ръководители наредиха неотдавна на две частни агенции за данни да замразят публикуването на данни за продажбите на жилища. Властите в Шанхай цензурираха публикации, които дават песимистични прогнози за имотния сектор.

Всички 70 града, следени от правителството, отчитат спад на цените на жилищата на вторичния пазар, което е трети пореден месец с толкова широко понижение.

Цените на жилищата ще продължат да намаляват поне още две години, каза Джон Лам, ръководител на имотните анализи за Китай в UBS Group, в интервю преди последното съобщение. Лам, който преди това беше оптимист за възстановяването на сектора, добави, че цените на съществуващите жилища в големите градове са намалели с над една трета от върховите им нива.

На национално ниво продажбите на жилища са се свили с 32,5% от гледна точка на стойността миналия месец спрямо година по-рано, което е най-резкият спад от август 2024 г., сочат изчисления на Bloomberg на база официалните статистически данни, публикувани в понеделник. Инвестициите в строителство на жилища са намалели с 30%, сочат изчисленията.

Fitch Ratings предупреди през октомври, че продажбите на нови жилища от гледна точка на площта може да намалеят с още 15%-20%, преди секторът да се стабилизира. Песимистичните перспективи показват, че лошият дълг на банките, свързан с имотния сектор, вероятно ще остане „завишен“ през следващата година, отбелязва Fitch.