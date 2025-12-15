IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Няма светлина в тунела: Спадът на цените на жилищата в Китай продължава и през ноември

Всички 70 града, следени от правителството, отчитат спад на цените на жилищата на вторичния пазар

Спадът на цените на жилищата в Китай е продължил и през ноември в поредната глава от дългогодишната криза, която накара държавните ръководители да обещаят да увеличат усилията за преодоляването ѝ, предава Bloomberg.

Цените на новите жилища в 70 града, включително субсидираните от държавата жилища, са намалели с 0,39% спрямо октомври, когато се понижиха с 0,45% в най-големия спад от една година насам, сочат данни на Националното статистическо бюро. Цените на жилищата на вторичния пазар, където държавната намеса е по-малка, са се понижили с 0,66%, същия темп като предходния месец.

Данните насочват вниманието към нарастващите проблеми в имотния сектор в Китай, където четиригодишното забавяне натежава върху нагласите и се превръща в пречка за икономическия растеж. Нарастващите финансови проблеми в показателната за сектора строителна компания China Vanke подвигнаха смущаващи въпроси за нова болезнена дългова криза.

Спадът на цените на жилищата в Китай продължава. Те намаляват на месечна база от над две години насам. Графика: Bloomberg LP Спадът на цените на жилищата в Китай продължава. Те намаляват на месечна база от над две години насам. Графика: Bloomberg LP

Жилищният пазар вероятно ще се изправи пред „сурова реалност“ през 2026 г., коментират анализатори на Citigroup в доклад от миналата седмица. Американската банка очаква продажбите на национално ниво да намалеят с още 11% от гледна точка на стойността догодина, ако ликвидността не се подобри.

Бившият финансов министър Лу Джъвей заяви миналата седмица, че мрачните перспективи пред домакинствата, породени от намаляващите цени на имотите, ще влошат дефлационния натиск в страната. Отделни данни в понеделник показаха, че ръстът на продажбите на дребно е бил най-слабият от Covid насам.

Продължителната имотна криза засилва безпокойството сред китайските ръководители, които обмислят мерки, включително субсидии за ипотечните кредити и данъчни облекчения, съобщи Bloomberg News. На ключово заседание по икономическите въпроси миналата седмица държавните ръководители обещаха да насърчат придобиването на наличностите от съществуващи жилища. Смята се, че тази мярка е необходима, за да се намалят космическите наличности от жилищни имоти.

Освен това държавните ръководители наредиха неотдавна на две частни агенции за данни да замразят публикуването на данни за продажбите на жилища. Властите в Шанхай цензурираха публикации, които дават песимистични прогнози за имотния сектор.

Всички 70 града, следени от правителството, отчитат спад на цените на жилищата на вторичния пазар, което е трети пореден месец с толкова широко понижение.

Цените на жилищата ще продължат да намаляват поне още две години, каза Джон Лам, ръководител на имотните анализи за Китай в UBS Group, в интервю преди последното съобщение. Лам, който преди това беше оптимист за възстановяването на сектора, добави, че цените на съществуващите жилища в големите градове са намалели с над една трета от върховите им нива.

На национално ниво продажбите на жилища са се свили с 32,5% от гледна точка на стойността миналия месец спрямо година по-рано, което е най-резкият спад от август 2024 г., сочат изчисления на Bloomberg на база официалните статистически данни, публикувани в понеделник. Инвестициите в строителство на жилища са намалели с 30%, сочат изчисленията.

Fitch Ratings предупреди през октомври, че продажбите на нови жилища от гледна точка на площта може да намалеят с още 15%-20%, преди секторът да се стабилизира. Песимистичните перспективи показват, че лошият дълг на банките, свързан с имотния сектор, вероятно ще остане „завишен“ през следващата година, отбелязва Fitch.

3
rate up comment 4 rate down comment 1
Az_Kocho
преди 54 минути
От години говоря едно също. Имотния пазар е като всеки друг пазар тоест цикличен. Когато цените и търсенето вървят нагоре всички искат да купят за да хванат вълната което вдига още повече цените. Цените стават непосилни, търсенето секва,предлагането се увеличава а малко след това инвеститорите се опитват да излязат през вратата. Но търсенето вече го няма и тогава започва надпревара за сваляне на цените за по бързо излизане от тази куца инвестиция. Първите излязли през вратата са печеливши.Нищо н
2
rate up comment 8 rate down comment 0
Един Българин
преди 1 час
До: гъбко То по-интересно е българския лъв да не почне да го следва след 2-3 месеца като се окаже, че вече не могат да се перат левовете от сивия сектор и дюшека, а "инвеститорите" осъзнаят, че в крайна сметка населението на стараната намалява, работата от вкъщи става практика у нас (вкл за фирми от ЕС), колкото и да се дърпа Мъск зад океана и реално животът в претъпкан, мръсен и зелена зона град не е сред най-желаните.
1
rate up comment 8 rate down comment 2
гъбко
преди 2 часа
Поднебесният дракон май не е от стоманени люспи бълващ офън , а най обикновенна пирамида от тофу с оцветители и подобрители с кратък срок на годност ... :))) ... жалко , форумните полезни възлагаха големи надежди .
