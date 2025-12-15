По-силното търсене от Китай тласка цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава от най-ниското си ниво за почти два месеца, подкрепена от по-силното търсене от Китай, макар че опасенията за свръхпредлагане продължават да тежат върху пазара, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,47% до 61,41 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – също с 0,47% до 57,71 долара за барел.

Търсенето на петрол и рафиниращата активност в Китай през ноември са били по-високи спрямо година по-рано, но други месечни показатели сигнализират за слабост в по-широката икономика.

Очаква се цената на „черното злато“ да отчете годишен спад на фона на прогнозите за нарастващ излишък, тъй като Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) и други производители добавят още барели към пазара въпреки слабия ръст на търсенето. Опасенията за свръхпредлагане се проявяват на ключовия пазар за суров петрол от Близкия изток, въпреки че геополитическата несигурност внася известна рискова премия в цените.

Украйна продължава да атакува руски енергийни съоръжения, като през уикенда удари голяма рафинерия, както и петролна база, с цел да намали приходите, които помагат на Москва да финансира войната си. Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати американски представители в Берлин за нов кръг от преговори с опит да се сложи край на конфликта.

На други места Иран съобщи, че е задържал чужд танкер в Оманския залив, за който се подозира, че превозва контрабандно гориво, докато САЩ са прихванали кораб край Венецуела миналата седмица, докато Тръмп засилва натиска върху режима на Николас Мадуро. Американският президент се закани и с удари на САЩ срещу наркокартели на сушата.

„Геополитическата премия не е изчезнала - тя просто временно е изместена от наратива за свръхпредлагането“, казва Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.