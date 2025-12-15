Южнокорейският Kospi поведе спадовете в Азиатско-Тихоокеанския регион

Азиатските пазари започнаха седмицата предимно с понижения, докато инвеститорите оценяваха поредицата от нови икономически данни от региона, предаде CNBC.

Индексът Kospi в Южна Корея спадна с 1,84% до ниво от 4090,59 пункта, a измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 0,16% до ниво от 938,83 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 1,31% до 50 168,11 пункта, докато по-широкият показател Topix се повиши с 0,22% до 3431,47 пункта.

Според публикувани по-рано днес данни доверието сред големите японски производители се е повишило до най-високото си ниво от четири години насам, което засилва пазарните очаквания Японската централна банка (ЯЦБ) да повиши лихвените проценти още тази седмица.

Индексът на бизнес настроенията е нараснал до 15 пункта този месец спрямо 14 пункта през септември, показва тримесечното проучване Tankan на ЯЦБ. Резултатът съвпада със средната прогноза на икономистите в анкета на Bloomberg.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 загуби 0,72% и приключи сесията на ниво от 8635 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,34% до 25 628,88 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 0,63% до 4552,06 пункта.

Инвестициите в Китай са продължили да се свиват, а ръстът на продажбите на дребно се е забавил до най-слабия си темп от срива, предизвикан от Covid-19, в пореден месец на дисбалансиран растеж, който разпалва търговското напрежение с останалия свят, стана ясно днес.

Докато производството във фабриките показва минимално отстъпление, търговските продажби са нараснали с едва 1,3% на годишна база през ноември - най-слабия резултат в историята извън пандемията. Данните са много под всички прогнози в проучване на Bloomberg сред анализатори, чиято средна оценка беше ръстът да се запази на ниво от 2,9% за втори пореден месец.

Инвестициите в дълготрайни активи също разочароваха, свивайки се с 2,6% за първите 11 месеца на годината, което ги насочва към първи годишен спад, откакто се води статистика от 1998 г. насам.

Освен потреблението и инвестициите, индустриалното производство също е изостанало от прогнозите. Въпреки това ръстът от 4,8% на годишна база показва, че силният експорт продължава да поддържа производствения сектор. Резултатът обаче сочи дисбалансирана икономика, в която задълбочаващите се неравновесия оказват натиск върху цените, докато вътрешното търсене остава вяло.

Имотният сектор е продължил да се влошава, след като подкрепяната от държавата компания China Vanke Co. се доближи още повече до ръба на фалит. Спадът на инвестициите в недвижими имоти е достигнал 16% за първите 11 месеца спрямо година по-рано. Цените на жилищата са се понижили по-бързо през ноември, обръщайки тенденцията към по-умерени спадове от по-ранните месеци на годината.