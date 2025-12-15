Решенията за лихвите на водещи централни банки ще бъдат във фокуса на инвеститорите

Финалната поредица от решения за паричната политика в световен мащаб за 2025 г. вероятно ще покаже дали цикълът на облекчаване в развитите икономики е получил нов тласък, или на практика е приключил.

Година, започнала с перспективата за последователни, макар и ограничени, понижения на лихвите в богатия свят, вероятно е напът да завърши с отслабване на този импулс. Вместо това централните банкери правят крачка назад, за да оценят как постигнатият досега напредък влияе върху растежа и инфлацията.

Сред множеството решения, които предстоят в четвъртък и петък, най-голямо внимание вероятно ще привлече очакваното понижение на разходите по заемите от страна на Английската централна банка (АЦБ). Инвеститорите ще търсят в него сигнали дали това може да е едно от последните ѝ действия в рамките на настоящия цикъл, пише Bloomberg.

Междувременно се очаква Европейската централна банка (ЕЦБ) да представи по-високи прогнози за растежа, което може да затвърди предпазливото задържане на лихвите, наложено от май насам. Въпросите към председателя на финансовата институция Кристин Лагард вероятно ще бъдат насочени към това колко скоро може да се стигне до завой към затягане на паричната политика.

Очаква се централните банкери в още четири европейски държави да запазят разходите по заемите без промяна. Японската централна банка, от своя страна, вероятно ще повиши лихвите.

Ето кои събития и данни ще бъдат водещи за пазарите през тази седмица.

Европа

Ключовият въпрос, който витае около решението на Английската централна банка в четвъртък, е дали гуверньорът Андрю Бейли - решаващият глас за запазване на лихвите без промяна при предишното заседание - сега ще подкрепи понижение на лихвения процент, което би могло да стимулира икономиката. Именно такъв изход се прогнозира от всички икономисти, анкетирани от Bloomberg.

Данните за заплатите във вторник и инфлационните показатели в сряда все още могат да се окажат решаващи за крайното решение. Очаква се ръстът на потребителските цени през ноември да се е забавил до 3,4% - шестмесечно дъно, което обаче остава значително над целта на АЦБ от 2%.

Междувременно Европейската централна банка вероятно ще бъде подложена на внимателно наблюдение за това доколко представителите ѝ споделят гледната точка на члена на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел, че следващият им ход може да бъде повишение на лихвите. Новите тримесечни прогнози ще съдържат и първата им оценка за инфлационните перспективи за 2028 г.

Сред ключовите данни за еврозоната са тези за индустриалното производство в понеделник, предварителните индекси на мениджърите по поръчките (PMI) във вторник и внимателно следеният индекс за бизнес доверието на германския институт Ifo на следващия ден.

В четвъртък Шведската централна банка вероятно ще запази лихвата си на ниво от 1,75%. Инвеститорите ще търсят сигнали дали финансовата институция ще се придържа към прогнозата си за постепенно затягане от края на следващата година, или вратата за облекчаване на паричната политика не е напълно затворена.

В съседна Норвегия централната банка също е готова да запази лихвата без промяна. Макар базисната инфлация да остава ускорена, влошаващите се икономически перспективи могат да подкрепят сценария за продължаващо облекчаване с изключително бавен темп - по едно понижение от 25 базисни пункта годишно до 2028 г.

САЩ и Канада

Порой от забавени данни ще предостави на трейдърите и централните банкери дългоочакван поглед върху пазара на труда в САЩ и по-широката икономика.

След решението на Фед от сряда да понижи лихвените проценти докладът за заетостта през ноември, който ще бъде публикуван във вторник, ще започне да оформя перспективите за разходите по заемите през 2026 г.

Икономистите прогнозират увеличение на заетостта с 50 хил. души и равнище на безработица от 4,5% в съответствие със забавен, но не рязко влошаващ се пазар на труда.

Докладът ще включва и оценка за заетостта през октомври - данни, забавени заради най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята поради изтичане на финансирането.

Последиците от бюджетната парализа засегнаха и друг ключов икономически показател - индекса на потребителските цени (CPI). Докладът за CPI за ноември, който ще бъде публикуван в четвъртък, няма да съдържа месечни промени за повечето ценови категории, включително общия индекс и базисния показател, който не включва волатилните цени на храните и енергоносителите.

САЩ ще публикуват и данни за продажбите на дребно през октомври. Без автомобилите и горивата икономистите очакват ускоряване на продажбите, което би подсказало стабилно потребителско търсене в началото на четвъртото тримесечие.

Сред представителите на Фед с планирани изявления тази седмица са председателят на клона в Ню Йорк Джон Уилямс, Рафаел Бостик от Атланта и членовете на Управителния съвет Стивън Миран и Кристофър Уолър.

Азия

Седмицата в Азия е рамкирана от две ключови събития от страна на Японската централна банка. В понеделник паричният орган публикува проучването Tankan, което показа леко подобрение в бизнес настроенията при големите производители през последното тримесечие.

Този резултат подкрепя аргументите на ЯЦБ да повиши основната лихва до 0,75% в петък - първото увеличение от януари насам.

В Китай се очаква поредица от данни да очертаят мрачна картина за ноември, със задълбочаващ се спад в инвестициите и слабо потребление, докато инфлационните данни от Япония вероятно ще покажат, че ценовият натиск остава над целта от 2% за 44-и пореден месец.