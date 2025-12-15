IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Правителството в оставка разглежда вариант за удължителен бюджет 

ГЕРБ-СДС няма да участваме в нова формация в рамките на 51-то Народно събрание, категорична бе Деница Сачева по време на консултация с президента

11:30 | 15.12.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС

Министерският съвет разглежда удължителен бюджет, ще направим необходимото той да бъде разгледан и в пленарна зала. Това заяви Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС, която отиде сама в на първата консултация на парламентарните групи в 51-ото Народно събрание с държавния глава Румен Радев.

Сачева заяви категорично, че политическата сила няма да участваме в нова формация в рамките на 51-то Народно събрание.

„Влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа. При 11 служебни правителство, 9 са ваши, което означава, че няма единство на нацията, а разделение. Ние седнахме на масата с БСП, с които не сме крили, че имаме различия. Седнахме на масата, за да дадем глътка въздух и да има стабилност“, посочи Деница Сачева и заяви, че в политиката шоуто и маркетинга са на почит, но са важни резултатите.

Тя посочи, че ГЕРБ „помоли за отсрочка от 20 дни“, за да се приеме коригираният бюджет. „За съжаление политическите лидери, които яхнаха протеста и го превърнаха в концерт, а и вие самият, призовахте за предсрочни избори и ние се вслушахме“, коментира политическата ситуация в страната Сачева.

Свързани статии

От своя страна, Радев подчерта: „Никога не съм казвал, че трябва да има удължен бюджет". „Предлагам Ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания“, допълни още той.

„Пак казвам, че не искам тези консултации да се превръщате в предизборна кампания, както виждам тя вече е започнала. Що се отнася за цените, през май казах, че трябват спешни мерки, защото цените растат“, добави Радев и за пример даде ръста на цените и услугите в Хърватия след приемането на европейската валута.

В 11.30 часа, на „Дондуков” 2 ще отидат членове на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”, за да продължат консултациите при президента.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:33 | 15.12.25 г.
политическата криза Деница Сачева Румен Радев консултации
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 1
Slavi.13
преди 4 минути
а не така! Цялото МВР заедно със "синдикатите" чакат поне 20% увеличение на заплатите! Няма да ви пази от народната любов. ДПС и лично Шиши обеща парите, така, че да не се крие водопада , а да взима заеми и да плаща.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още