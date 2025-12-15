Правителството в оставка разглежда вариант за удължителен бюджет 

Министерският съвет разглежда удължителен бюджет, ще направим необходимото той да бъде разгледан и в пленарна зала. Това заяви Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група ГЕРБ-СДС, която отиде сама в на първата консултация на парламентарните групи в 51-ото Народно събрание с държавния глава Румен Радев.

Сачева заяви категорично, че политическата сила няма да участваме в нова формация в рамките на 51-то Народно събрание.

„Влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа. При 11 служебни правителство, 9 са ваши, което означава, че няма единство на нацията, а разделение. Ние седнахме на масата с БСП, с които не сме крили, че имаме различия. Седнахме на масата, за да дадем глътка въздух и да има стабилност“, посочи Деница Сачева и заяви, че в политиката шоуто и маркетинга са на почит, но са важни резултатите.

Тя посочи, че ГЕРБ „помоли за отсрочка от 20 дни“, за да се приеме коригираният бюджет. „За съжаление политическите лидери, които яхнаха протеста и го превърнаха в концерт, а и вие самият, призовахте за предсрочни избори и ние се вслушахме“, коментира политическата ситуация в страната Сачева.

От своя страна, Радев подчерта: „Никога не съм казвал, че трябва да има удължен бюджет". „Предлагам Ви да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания“, допълни още той.

„Пак казвам, че не искам тези консултации да се превръщате в предизборна кампания, както виждам тя вече е започнала. Що се отнася за цените, през май казах, че трябват спешни мерки, защото цените растат“, добави Радев и за пример даде ръста на цените и услугите в Хърватия след приемането на европейската валута.

В 11.30 часа, на „Дондуков” 2 ще отидат членове на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България”, за да продължат консултациите при президента.