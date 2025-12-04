"Мяра": 70% от българите подкрепят протестите, натежава очакването за оставка на правителството

Сериозен дял от обществото (71,3%) подкрепя протестите към момента, 21,4% от анкетираните са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция. Това сочи изследване на агенция "Мяра", проведено "лице в лице" с таблети в периода 27 ноември - 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

Според социолозите делът на подкрепящите е сериозен и съизмерим с времето на протестите през 2020 г.

Оставка на правителството искат 49,8% от запитаните, 32,6% не я искат, а 17,6% се колебаят.

Подкрепата за протестите е разпространена в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация. Подкрепата за протестите е очевидно по-голяма от убедеността в различните перспективи след това – при оставка и предсрочни избори зоните на колебаещите се са по-сериозни и още няма мнозинства над 50%, отчитат социолозите.

Предсрочни избори са предпочитани от 48%, 35,8% са против, а 16,2% не могат да формират позиция, отчита социологическото изследване.

Дори и при видимото колебание, все повече натежава очакването за оставка и избори, допълват социолозите. Ако през пролетта, например, две пети са били срещу оставка, а над една трета – за оставка, в последните месеци местата плавно се разменят и вече 49,8% пълнолетни българи са за оставка, докато една трета са против. Останалите се колебаят.

Източник: Мяра

Сходен е трендът и при искането за избори – през пролетта 44,7% са срещу тях, а 31,5% са „за“, после идва плавно в месеците преобръщане до сегашната ситуация от 48%, които нямат проблем с нови избори, срещу 35,8% – които имат.

Авторите на проучването посочват, че в началото на мандата на това правителство се наблюдаваше обичайният начален кредит на доверие, а после – отново обичайният процес на ерозия на доверието, който, както и при много други правителства, довежда до преобладаващи желания за оставка. По-необичайното този път е по-скоро постепенното свикване с идеята и за предсрочни избори. Тази идея напоследък по традиция по-скоро отблъскваше – на фона на многото извънредни избори в последните години. Сега очевидно и това се променя, коментират от „Мяра“.