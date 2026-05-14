Общи заявки и дългосрочни договори предлага България за Вертикалния газов коридор

За сътрудничество между страните по Вертикалния газов коридор и обединени заявки към производителите на втечнен газ, за да бъда постигната "икономия от мащаба", призова изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов по време на форум в Атина. Той участва в панела "Вертикалният коридор – укрепване на енергийния гръбнак на Югоизточна Европа“ в рамките на срещата на върха за енергийния преход за Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа.

Според него сключването на дългосрочни споразумения ще позволи да бъдат договорени по-ниски цени за дългосрочен период и щ епомогне да бъдат допълнително оптимизирани тарифите за пренос.

След 1 юли в експлоатация ще бъде въведена инфраструктурата от Вертикалния газов коридор, с което се увеличава и капапацитетът за пренос на природен газ от Гърция към България. До края на годината ще се увеличи и преносната способност на границата с Румъния, съобщи

В рамките на дискусиите участниците подчертаха важността на Вертикалния газов коридор за осигуряване на достатъчни количества газ от сигурни източници на конкурентни цени за региона като се има предвид и решението на ЕС за прекратяване вноса на руски природен газ. Проектът има подкрепата на САЩ, коментираха участниците по време на срещата.

Трасето дава възможност за преноса на втечнен газ, включително и от американски производители към Югоизточна Европа, и според Малинов има интерес към проекта от американския бизнес.

"От 2018 г. насам "Булгартрансгаз" последователно модернизира и разширява мрежата си, увеличава капацитета ù и осигурява възможност за двупосочен пренос на газ по различни маршрути. Това гарантира на пазарните участници достъп до разнообразни източници и възможност за постигане на оптимални цени във всеки един момент", каза още Малинов.

"Благодарение на общите усилия на операторите, енергийните регулатори и Европейската комисия договорихме въвеждането на дългосрочно устойчиво решение за оптимизиране на тарифите. Това ще повиши интереса към нашите пазари, ще стимулира допълнително конкуренцията и ще даде възможност за постигане на най-добри условия за доставки на газ, включително на втечнен газ", добави категоричен беше директорът на "Булгаргаз".