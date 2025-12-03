Единодушно парламентът одобри да бъдат оттеглени бюджетите за 2026 г.

Парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите за 2026 г. Единодушно - с 201 гласа "за", без нито един глас "против" или "въздържал се", депутатите одобриха оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Вносители на проекта на решение са депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Министерският съвет вчера реши да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. Това действие изисква решение на Народното събрание, тъй като бюджетът е приет вече на първо четене.

Очаква се провеждане на нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания.

"Правителството е готово да направи промени и да преразгледа заплати, осигуровки и данък дивидент в бюджета за 2026 година", заяви премиерът Росен Желязков.

Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен, каза той след заседание на Съвета за съвместно управление. Той посочи, че след „сериозен политически разговор“ е решено да бъдат направени редица промени.

Премиерът изброи какви мерки ще бъдат взети:

- ще бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор;

- ще бъде преразгледан въпросът с данък девидент;

- ще бъде преразгледан въпросът със социалните осигуровки и увеличението от 2 пр. пункта;

- ще бъдат отменени всички предложения и теми, които събуждат притеснение - концесия на тотото, гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл" и др.

Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

До обрата в бюджетната процедура се стигна след протестите и общественото недоволство срещу финансовата рамка.