Wall Street все повече залага на това, което ще спука AI балона

Изминаха три години, откакто OpenAI предизвика еуфория около изкуствения интелект с пускането на ChatGPT. И докато парите все още се наливат, не липсват и съмненията дали добрите времена могат да продължат, пише редакторът на Bloomberg Джерън Уитенщайн.

От скорошната разпродажба на акциите на Nvidia Corp. през срива на Oracle Corp. след обявяване на нарастващи разходи за изкуствен интелект до влошаването на настроенията около мрежа от компании, с експозиция към OpenAI, признаците на скептицизъм се увеличават. Поглеждайки към 2026 г., дебатът сред инвеститорите е дали да ограничат експозицията си към изкуствен интелект преди потенциално спукване на балон, или да удвоят инвестициите си, за да се възползват от технологията, която ще промени играта.

„Намираме се във фазата на цикъла, в която истината излиза наяве“, казва Джим Мороу, главен изпълнителен директор на Callodine Capital Management. „Това беше добра история, но в този момент донякъде залагаме, за да видим дали възвръщаемостта по инвестициите ще бъде добра.“

Опасенията около търговията с компании за изкуствен интелект (AI) включват неговите приложения, огромните разходи за разработването му и дали потребителите в крайна сметка ще плащат за услугите. Тези отговори ще имат големи последици за бъдещето на фондовия пазар.

Тригодишният бичи растеж на S&P 500, възлизащ на 30 трлн. долара, до голяма степен се дължи на най-големите технологични компании в света като Alphabet Inc. и Microsoft Corp., както и на фирми, които се възползват от инвестициите в AI инфраструктура, като производителите на чипове Nvidia и Broadcom Inc., и доставчици на електроенергия като Constellation Energy Corp. Ако те спрат да се покачват, индексите на акциите ще последват.

„Тези акции не търпят корекция, защото темпът на растеж намалява“, каза Самир Басин, директор на Value Point Capital. „Тези акции търпят корекция, когато темпът на растеж не се ускорява повече.“

Разбира се, все още има много причини за оптимизъм. Технологичните гиганти, които формират голяма част от разходите за изкуствен интелект, разполагат с огромни ресурси и обещаха да продължат да наливат пари в брой през следващите години. Освен това разработчиците на услуги с изкуствен интелект, като Google на Alphabet, продължават да напредват с нови модели. Оттук и дебатът.

