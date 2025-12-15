Доброто, лошото и грозното в изкуствения интелект

Пазарът очаква изкуствения интелект (AI) да постигне огромни мащаби в процеса на своето развитие. Но този път може да се окаже по-дълъг от очакваното, пише Wall Street Journal.

AI е доста умен. ChatGPT постига 93-ти персентил на тестовете SAT за четене и писане. И 700 по математика. Може да постигне и 3 или по-висока оценка на повечето тестове за напреднали. Ако ChatGPT можеше да се включи доброволно в изграждането на колиби в Коста Рика и да свири добре на кларинет, би могъл да бъде приет в Мичиганския университет.

Генеративният AI може да премине всички нива на изпита за сертифициран финансов анализатор, Единния адвокатски изпит за 2023 г. и (с 97% точност) изпита за медицински лиценз в САЩ за 2023 г.

Но бихте ли се доверили на ChatGPT в някоя от тези професии? Нашите тестове имат своите граници.

Измамите с ChatGPT са толкова разпространени, че професорите са се върнали към старите конвенционални методи на изпитване. Какво следва, пергаментова хартия? Това не е напредък. Но имайте предвид, че аналитичното мислене все повече ще се осъществява чрез подканите на ChatGPT и проверката на резултатите. Можете ли да оцените това? Все още не.

Толкова голяма част от образованието е преподаване на изпитания. Тестове, изпити, лекции и по-голямата част от образованието е обърнато с главата надолу. Запаметяването е отпаднало. Лекциите са отпаднали. Бъдещето е както самостоятелното учене, така и участието в обучението по проекти, които изкуственият интелект може да подпомага и оценява едновременно. Изградете (виртуална) пилотирана ракета до Марс - научете висша математика, физика, биология, икономика, психология и материалознание, за да го направите.

Впечатляващ е и трескавият ход за внедряването на AI от страна на предприятията за обслужване на клиенти. Виртуални агенти, използващи текст и все по-често глас, могат да отговарят на запитванията ви. По неофициални данни около 30% до 70% от отговорите се генерират от AI консултант, като само най-трудните въпроси биват прехвърлени към хора. След чатботовете това може да е най-голямото внедряване на изкуствен интелект. Но и той прави грешки.

Да, AI халюцинациите са голям проблем. Дори самото името „халюцинация“ е измама. Истината е проста: AI прави грешки. Гафове. Недостатъци.

Тъй като генеративният AI е статистически модел, често има малка последователност от запитване до запитване. Дори при обслужването на клиентите предприятията са предпазливи. Грешките вредят. Марките могат да бъдат опетнени. Отговорността е огромен проблем за AI.

За кодирането Марк Зукърбърг от Meta казва, че неговият изкуствен интелект е толкова добър, колкото „инженерите на средно ниво“. Софтуерните специалисти харесват инструменти като Cursor и Replit. Изкуственият интелект на Anthropic позволява много от тези инструменти, но малцина се доверяват на резултатите им, които често са пълни с грешки. Програмистите, независимо дали са на средно ниво или не, са се превърнали в тестери, които поправят кода на изкуствения интелект.

Днешните големи езикови модели се обучават чрез груба сила. Тонове графични процесори на Nvidia, свързани с терабайти памет. Цените на DRAM паметта, които обикновено падат с 30% годишно, са се повишили с 15% до 20% през 2025 г.

Изкуственият интелект поглъща всеки свободен джаул енергия. Хората в Силициевата долина говорят за измерване на киловати на токен, за да се оцени производителността на AI.

Идват по-ефективни методи за обучение на изкуствен интелект. Вижте новата компания на бившия главен технологичен директор на OpenAI Мира Мурати, Thinking Machines Labs, която обучава съществуващите AI модели, за да станат експерти в определени задачи. Да научим изкуствения интелект как да учи много прилича на преосмисляне на човешкото образование. Постигането на нужната ефективност тук може да намали търсенето на центрове за данни.

Тук трябва да се обърне внимание и на въпроса дали инвестициите в центрове за данни за изкуствен интелект изпреварват търсенето, генериращо приходи? Виждаме презастрояване във всеки цикъл: чипове памет, телекомуникации, оптични влакна.

Планираният капацитет за над 1 трлн. долара до 2028 г. надхвърля всякакви възможности за приходи в краткосрочен план. А пазарите са волатилни. Джеф Безос обича да напомня на всички, че в началото на века акциите на Amazon се сриват по стойност от 113 на 6 долара, въпреки че компанията отговори на всяка прогноза.

Пазарите определят цените на акциите на компаниите за изкуствен интелект въз основа на очакванията за три до пет години напред. Това може да се свие до шест до осемнадесет месеца.

Грозното в краткосрочен план е дългосрочна добра новина. В Силициевата долина цените винаги падат. По-ниските цени показват, че еластичността се задейства: Откриват се нови приложения, които се възползват от по-евтината функционалност. По-евтини лазерни принтери, цифрови фотоапарати, смартфони, а сега и изкуствен интелект.