Българските компании са на опашката в ЕС по използване на технологии с изкуствен интелект

Лидери по този показател в съюза са скандинавските страни, сочат данни на Евростат

20:03 | 11.12.25 г.
Снимка: Pexels.com
Снимка: Pexels.com

България е сред страните в ЕС с най-малък дял на компаниите, които използват технологии с изкуствен интелект през 2025 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Само 8,5% от компаниите в страната ни използват такива технологии, като по-малък е делът им само в Румъния и Полша, съответно 5,2% и 8,4%.

На обратния полюс е Дания, където 42% от компаниите използват  технологии с изкуствен интелект. След нея се нареждат още две скандинавски страни – Финландия с 37,8% и Швеция с 35%.

Компании, използващи технологии с изкуствен интелект през 2024 и 2025 г. Графика: Евростат Компании, използващи технологии с изкуствен интелект през 2024 и 2025 г. Графика: Евростат

На ниво ЕС 20% от компаниите с десет или повече служители са използвали технологии с изкуствен интелект, за да осъществяват бизнеса си, като делът им е нараснал спрямо 13,5% през 2024 г.

В сравнение с 2021 г. (7,7%) и 2023 г. (8,1%) използването на технологии с изкуствен интелект става по-популярно сред компаниите в ЕС.

Почти всички страни членки на ЕС са записали ръст на дела на компаниите, които използват технологии с изкуствен интелект в сравнение с предходната година. Дания е отбелязала най-голямо увеличение от 14,5 процентни пункта, следвана от Финландия и Литва със съответно 13,5 и 12,5 процентни пункта.

Най-често срещаната употреба на технологии с изкуствен интелект сред компаниите в ЕС е свързана с анализ на писан текст (11,8%), следвана от използване на изкуствен интелект за генериране на снимки, видео, звук/аудио (9,5%), писмено или устно слово (8,8%) и за превръщане на говорим език в машинно четим формат със 7,2%.

В сравнение с 2024 г. използването на технологии с изкуствен интелект, което е нараснало най-много през 2025 г., е свързано с анализ на писмен текст с 4,9 процентни пункта, следвано от генерирането на писмен или устен език с 3,4%.

Последна актуализация: 19:38 | 11.12.25 г.
изкуствен интелект бизнес Евростат AI
