Oracle разочарова с приходите си от продажби на облачни услуги

Цената на акциите на Oracle Corp. се понижи с над 10% в следборсовата търговия, след като компанията обяви ръст на разходите за центрове за данни за изкуствен интелект и друго оборудване, предава Bloomberg.

Приходите от продажби на облачни услуги през второто тримесечие на фискалната година са нараснали с 34% до 7,98 млрд. долара, а приходите във внимателно наблюдаваната инфраструктурна дейност на компанията са се увеличили с 68 на сто до 4,08 млрд. долара. И двете цифри са малко под прогнозите на анализаторите.

Oracle, която е известна със софтуера си за бази данни, неотдавна постигна успех на конкурентния пазар на облачни изчисления. Тя предприе голямо разширяване на мрежата си от центрове за данни, за да захранва работата на изкуствения интелект за OpenAI и също така има за основни клиенти в областта на облачните услуги компании като TikTok на ByteDance и Meta Platforms.

Остатъчното задължение за изпълнение, което е мярка за резервациите, е нараснало над пет пъти до 523 млрд. долара през тримесечието, което приключи на 30 ноември, съобщи компанията в изявление в сряда. Анализаторите прогнозираха средно 519 млрд. долара, сочат събрани от Bloomberg данни.

Но Wall Street изрази съмнения относно разходите и времето, които са необходими за разработване на инфраструктура за изкуствен интелект в такъв мащаб. Oracle пое значителни дългове и се ангажира да наеме няколко центъра за данни.

Инвеститорите искат Oracle да превърне по-високите си разходи за инфраструктура в приходи толкова бързо, колкото е обещала. Капиталовите разходи, които са показател за разходите за центрове за данни, са възлезли на около 12 млрд. долара за тримесечието, което е ръст спрямо 8,5 млрд. долара предходния период. Анализаторите очакваха капиталови разходи за 8,25 млрд. долара за тримесечието.

Oracle вече очаква капиталовите разходи да достинат около 50 млрд. долара през фискалната година до май 2026 г., което е увеличение с 15 млрд. долара спрямо септемврийската ѝ прогноза, съобщиха ръководители на компанията на телеконференция след обявяването на резултатите.

„По-голямата част от капиталовите ни разходи са за оборудване, което генерира приходи и се използва в центровете ни за данни, а не за терени, сгради и електроенергия, които се покриват чрез лизингови договори“, заяви главният финансов директор Дъг Керинг по време на телеконференцията. „Oracle не плаща за лизинговите договори, докато завършените центрове за данни и съпътстващите ги комунални услуги не ни бъдат доставени“, добави той.

Годишните приходи ще бъдат 67 млрд. долара, което потвърждава прогнозата на компанията, дадена през октомври.

„Като основен принцип очакваме и сме ангажирани да поддържаме инвестиционния рейтинг на дълга си“, добави Керинг.

Разходите на Oracle се увеличиха през тримесечието, а свободният паричен поток достигна отрицателните 10 млрд. долара. Компанията има дълг от около 106 млрд. долара, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Книжата на компанията достигнаха дъно от 197,25 долара в следборсовата търговия след като затвориха на ниво от 223,01 долара в Ню Йорк. Те са загубили около една трета от стойността си от 10 септември насам, когато въодушевлението на инвеститорите от облачния бизнес на Oracle тласна компанията до исторически връх.

Oracle разчита силно на облачната инфраструктура. Графика: Bloomberg LP

„Oracle е много добра в изграждането и управлението на високопроизводителни рентабилни облачни центрове за данни“, казва Клей Магуирк, един от двамата главни изпълнителни директор на компанията, цитиран в изявлението. „Тъй като нашите центрове за данни са силно автоматизирани, можем да изграждаме и управляваме повече от тях“, допълва той.

Това е първият отчет на Oracle, откакто дългогодишният главен изпълнителен директор Сафра Кац беше наследен от Магуирк и Майк Сицилия, които споделят поста на главен изпълнителен директор.

Част от отрицателните нагласи на инвеститорите през последните седмици се дължат на нарасналия скептицизъм относно перспективите пред бизнеса на OpenAI, която се натъква на все по-голяма конкуренция от компании като Google на Alphabet, отбелязва Кърк Матерн, анализатор в Evercore ISI, в бележка преди публикуването на отчета. Инвеститорите биха искали ръководителите на Oracle да обяснят как биха могли да коригират плановете си за разходите, ако търсенето от OpenAI се промени, допълва той.

През тримесечието общите приходи са нараснали с 14% до 16,1 млрд. долара. Бизнесът с облачни софтуерни приложения на комапнията е постигнал ръст от 11% до 3,9 млрд. долара. Това е първото тримесечие, в което облачната инфраструктура на Oracle е генеририла повече приходи от продажби от бизнеса с приложения.

Печалбата, при изключване на някои еднократни ефекти, е достигнала 2,26 долара на акция. Тя е била подкрепена от продажбата на дяловете на Oracle в производителя на чипове Ampere Computing, съобщи компанията. Това е генерирало печалба преди данъци от 2,7 млрд. долара за периода. Ampere, която в началото на своето съществуване беше подкрепена от Oracle, беше придобита от японската SoftBank Group в сделка, финализирана миналия месец.

В сегашното тримесечие, което приключва през февруари, се очаква общите приходи да нараснат с 19% до 22%, а приходите от продажби на облачни услуги – с 40-44%, заяви Керинг. И двете прогнози бяха в унисон с очакванията на анализаторите.