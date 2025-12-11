Европейски регулатори са претърсили централата на Temu в Дъблин

Европейската централа на Temu в Дъблин е била обект на проверка в рамките на акция на регулаторните органи на Европейския съюз за защита на конкуренцията. Налице са били подозрения, че китайският гигант в електронната търговия може да е получил неправомерни субсидии от Пекин.

Необявените проверки са се провели миналата седмица, според запознати източници на Bloomberg, пожелали анонимност.

Акцията на европейските власти е поредният тест за строгите нови правила на блока, насочени към предотвратяване на използването на финансова сила от суверенни държави по неконкурентен начин. С изключение на придобивания като това на Covestro от Abu Dhabi National Oil Co., ЕС използва Регламента за чуждестранните субсидии до голяма степен срещу китайското участие на европейските пазари, като например в железопътния сектор и сектора на чистата енергия.

Говорител на Европейската комисия потвърди „необявена проверка в помещенията на компания, действаща в сектора на електронната търговия“, но отказа да назове фирмата. Представители на Temu не са отговорили веднага на искане за коментар.

Собственикът на Temu, PDD Holdings Inc., миналия месец предупреди за забавяне в интензивно конкурентната китайска потребителска среда, отразяващо ескалиращата битка в онлайн търговията с лидери в сектора като Alibaba Group Holding.