Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Еврозоната ще трансформира българската икономика към сектори с висока добавена стойност

Еврото може да осигури институционалната и правната основа за напредък, но той може да се постигне от отговорни и умни политици, коментира икономистът

21:42 | 10.12.25 г. 9
Снимка: Bloomberg TV Bulgaria
Еврозоната може да трансформира българската икономика към повече сектори с висока добавена стойност. Тази прогноза направи доц. Джейкъб Мюлнър от Института за международен бизнес към Виенския икономически университет (WU Vienna) в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него това ще засили конкуренцията за българските предприятия, след като повече компании от чужбина ще инвестират в България. Той обаче предупреди, че преходът може да предизвика някои структурни промени в българската икономика с болезнени странични ефекти. „Изправянето пред по-голяма конкуренция и поуките от преодоляването ѝ ще създадат много повече положителни ефекти, отколкото простото ѝ избягване, защото в крайна сметка България ще тръгне по пътя към индустрии с висока стойност и няма да остане в полето на конкуренцията с ниски цени“, убеден е икономистът.

Той очаква капиталовият пазар също да се възползва от присъединяването на България към еврозоната. „Стабилността на валутния борд и обещанието той да се поддържа ще бъдат заменени с еврото като действителна валута“, отбеляза ученият. По думите му това е много по-силно обещание и ангажимент, които особено дългосрочните инвеститори и кредитори ще разпознаят, предоставяйки повече финансиране при по-добри лихви на българи и български компании.

Доц. Джейкъб Мюлнър почерта, че в еврозоната ще отпаднат ограниченията за достъп до финансови пазари, фирмите ще правят по-ниски трансакционни разходи и ще получат по-ниски лихвени проценти. Според него след присъединяването си към еврозоната България ще увеличи интереса на международни инвеститори към капиталовия си пазар, но трябва да очаква и засилена конкуренция от страна на европейските компании.

„Ако българският бизнес разпознае възможностите, може да се възползва дори повече, отколкото досега, но ако остане пасивен наблюдател може да се сблъскат с недостатъците от засилената конкуренция“, предупреди икономистът. Доц. Джейкъб Мюлнър отбеляза, че еврото може да осигури институционалната и правната основа за напредък, но смята, че той може да се постигне от „отговорни и умни политици“.

По думите му  ценовите ефекти от смяната на валутата няма да са значителни, но добави, че страната вече е под силен инфлационен натиск и еврото може да го засили в краткосрочен план. Съветът му е да не се следят краткосрочните показатели, а дългосрочният растеж и ефекти. Икономистът обясни, че енергийната криза, цените на енергията, митата и всички други фактори, които едновременно създават по-висока инфлация, не са свързани със самото евро. „В краткосрочен план недостатъците обикновено се усещат психологически по-силно, но в дългосрочен план еврото ще има много ползи за България и българските компании“, коментира той.

Кои са потенциалните предизвикателства при несигурната световна геоикономика? Какво затруднява правенето на бизнес в световен мащаб? Защо съвременният финансов директор трябва да се превърне в стратег и политик при вземане на решения, базирани не само на солидни модели и добри данни, а на стратегия?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.  

Последна актуализация: 21:42 | 10.12.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria В развитие Джейкъб Мюлнър България в еврозоната капиталов пазар конкуренция инвеститори
Коментари

8
rate up comment 1 rate down comment 5
Скъсана_Ушанка
преди 1 ден
До: baba_mecaАйде пак прочети долния пост, да не се повтарям.
7
rate up comment 19 rate down comment 1
baba_meca
преди 1 ден
До: Скъсана_УшанкаНекадърните са си некадърни и в живковизъма и в комунизъма и в Русия и в САЩ и в ЕС . Правдата си е правда- в България дето 1989-2007 се подготвяше за ЕС и от 2007 е в ЕС т.е. общо 35 години след живковизма- влаковете се движат високоскоростно с 40-50 км/ч както в живковизма...
6
rate up comment 1 rate down comment 27
Скъсана_Ушанка
преди 1 ден
До: baba_meca Рано или късно и тоя нереформиран тумор от любимия ви живковизъм и коммунящина, ще го оправим. А иначе копейкослугинажа много обичя да плюе по ЕС, ама не можеш да го накараш да иде да живее в прехвалената от него пРасия.
5
rate up comment 29 rate down comment 1
baba_meca
преди 1 ден
До: evlogiВ България с колко вървят влаковете? високоскоростно с 40-50 км/ч, нали? България от 2007-*** (т.е. от 18 години) къде се намира? в марсианския съюз или в европейския?
4
rate up comment 3 rate down comment 26
гъбко
преди 1 ден
До: Голямото-дърво ... тъй е , профицитният рай , дето се редят на опашки за яйца , картофи , бензин , тоалетна хартия , а маслото го заключват в хладилници с катинари , няма да го търсим . Свалихме рубинената звезда от партийният дом , свиквайте вече ...
3
rate up comment 8 rate down comment 31
evlogi
преди 1 ден
До: baba_meca Абе умник, когато в Европа правеха високоскоростни влакове, в Китай още трепеха врабчета , щото подяждали народа...Точно това с влаковете е един от най-ярките примери за това, за което говориш,...
2
rate up comment 33 rate down comment 7
baba_meca
преди 1 ден
Да точно така - ще правим значими открития за човечеството, като неотделящата се от бутилката капачка, докато в диктатурите и развиващите се още страни(които само крадат технологии от запада) като Китай например ще правят роботи и се возят във високоскоростни влакове...
1
rate up comment 35 rate down comment 6
Голямото-дърво
преди 2 дни
Единствената трансоформация която ще се случи, е тази на дълга ни,ще стане по голям! : ),но пък,ще стигнем Франция. : )
