Еврозоната ще трансформира българската икономика към сектори с висока добавена стойност

Еврозоната може да трансформира българската икономика към повече сектори с висока добавена стойност. Тази прогноза направи доц. Джейкъб Мюлнър от Института за международен бизнес към Виенския икономически университет (WU Vienna) в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него това ще засили конкуренцията за българските предприятия, след като повече компании от чужбина ще инвестират в България. Той обаче предупреди, че преходът може да предизвика някои структурни промени в българската икономика с болезнени странични ефекти. „Изправянето пред по-голяма конкуренция и поуките от преодоляването ѝ ще създадат много повече положителни ефекти, отколкото простото ѝ избягване, защото в крайна сметка България ще тръгне по пътя към индустрии с висока стойност и няма да остане в полето на конкуренцията с ниски цени“, убеден е икономистът.

Той очаква капиталовият пазар също да се възползва от присъединяването на България към еврозоната. „Стабилността на валутния борд и обещанието той да се поддържа ще бъдат заменени с еврото като действителна валута“, отбеляза ученият. По думите му това е много по-силно обещание и ангажимент, които особено дългосрочните инвеститори и кредитори ще разпознаят, предоставяйки повече финансиране при по-добри лихви на българи и български компании.

Доц. Джейкъб Мюлнър почерта, че в еврозоната ще отпаднат ограниченията за достъп до финансови пазари, фирмите ще правят по-ниски трансакционни разходи и ще получат по-ниски лихвени проценти. Според него след присъединяването си към еврозоната България ще увеличи интереса на международни инвеститори към капиталовия си пазар, но трябва да очаква и засилена конкуренция от страна на европейските компании.

„Ако българският бизнес разпознае възможностите, може да се възползва дори повече, отколкото досега, но ако остане пасивен наблюдател може да се сблъскат с недостатъците от засилената конкуренция“, предупреди икономистът. Доц. Джейкъб Мюлнър отбеляза, че еврото може да осигури институционалната и правната основа за напредък, но смята, че той може да се постигне от „отговорни и умни политици“.

По думите му ценовите ефекти от смяната на валутата няма да са значителни, но добави, че страната вече е под силен инфлационен натиск и еврото може да го засили в краткосрочен план. Съветът му е да не се следят краткосрочните показатели, а дългосрочният растеж и ефекти. Икономистът обясни, че енергийната криза, цените на енергията, митата и всички други фактори, които едновременно създават по-висока инфлация, не са свързани със самото евро. „В краткосрочен план недостатъците обикновено се усещат психологически по-силно, но в дългосрочен план еврото ще има много ползи за България и българските компании“, коментира той.

