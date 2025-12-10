IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Промишленото производство в България отново отбелязва спад през октомври

На годишна база намалението продължава вече единадесет поредни месеца, отчита НСИ

12:43 | 10.12.25 г. 1
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Промишленото производство в България през октомври се понижава с 2,1% спрямо септември и така наруши тренда на повишение на два месеца преди това, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ), които са предварителни и сезонно изгладени.

В сравнение с октомври 2024 г. е регистрирано намаление със 7,7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство. Този спад продължава вече единадесет поредни месеца.

Източник: НСИ Източник: НСИ

През октомври на месечна база статистиката отчита спад в добивната промишленост - с 13,3%, и в преработващата промишленост - с 3,6%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава увеличение - с 8,6%.

В преработващата промишленост е отчетен спад при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 22,6%, и при производството на тютюневи изделия - с 16,4%.

Увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - със 7,9%, и при производството, некласифицирано другаде - със 7,3%.

Източник: НСИ Източник: НСИ

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, НСИ регистрира при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,9%, в добивната промишленост - с 10,7%, и в преработващата промишленост - с 6,5%.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо година по-рано има при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 24,8%, производството на хранителни продукти - с 22,4%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 20,9%.

НСИ отчита ръст при: производството на мебели - с 27,1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 11,8%, и производството на тютюневи изделия - с 11,2%.

Източник: НСИ Източник: НСИ

Последна актуализация: 12:19 | 10.12.25 г.
Коментари

Slavi.13
преди 1 час
И какво от това? Заплатите на администрацията ще се увеличават с 10%, а на ВСС и около тях с 18%. В антикорупционната комисия с 42%. Кво ни дреме производството и раята. Те са ***.
