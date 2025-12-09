S&P 500 затвори почти без промяна в очакване на решението на Фед за лихвите*

Широкият пазарен показател S&P 500 остана почти без промяна във вторник, докато инвеститорите очакват решението за лихвените проценти на Федералния резерв по-късно тази седмица, предаде CNBC.

Технологичният измерител Nasdaq Composite се повиши с 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спадна с 0,3%, повлечен надолу от поевтиняването на акциите на JPMorgan заради по-високата от очакваното прогноза за разходите през 2026 г.

Трейдърите са фокусирани върху дългоочакваното решение на Фед за лихвите, което ще бъде последното за годината и ще бъде обявено в сряда. Те смятат, че централната банка ще намали основната си лихва с още четвърт процентен пункт, както направи на заседанията през септември и октомври.

Очакванията за облекчаване на паричната политика помогнаха на измерителя на компаниите с малка пазарна капитализация Russell 2000 да достигне нов рекорден дневен връх по време на търговията във вторник. Намаляването на лихвите може да помогне повече на малките фирми, защото техните разходи по заемите са по-тясно свързани с пазарните лихви в сравнение с големите компании, а по-ниските лихви могат да подпомогнат по-широкото икономическо разширяване в повече индустрии.

„Докато намалението на лихвите изглежда почти сигурно в този момент, икономическите прогнози на Фед и коментарите на председателя Джером Пауъл ще играят голяма роля за това как ще реагират пазарите - не само тази седмица, но и вероятно ще зададат тона за остатъка от месеца“, заяви Брет Кенуел, инвестиционен анализатор в САЩ от eToro. „След поевтиняването на някои технологични акции и криптовалути, инвеститорите, търсещи риск, се надяват Фед да улесни условията за подем в края на годината, вместо да охлади скорошното възстановяване“, добави той.

Кенуел отбеляза, че Фед балансира множество фактори преди решението си: упорита инфлация, неясна макроикономическа картина, икономически данни, забавени от най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята, и очакванията за нов председател на паричния орган, тъй като мандатът на Пауъл изтича през май.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,184%, а тази по 30-годишните - до 4,808%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,16% до 99,242 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 0,7% до 62,05 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,9% до 58,35 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,54 на сто до цена от 4240,4 долара за тройунция.