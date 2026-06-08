Wall Street си отдъха, след като Иран каза, че е приключил с ударите по Израел

След размяната на въздушни удари по-рано днес (8 юни) Иран съобщи, че е приключил с атаките към Израел, но и че ще остане в готовност да ги поднови, ако Израел продължава да атакува Ливан, пише CNBC. Подобни закани отправи и израелският премиер Бенямин Нетаняху - ударите срещу Иран и "Хизбула", но с готовност отново да бъдат подновени. В пост в социалната мрежа Truth Spcial американският президент Доналд Тръмп призова и двете страни "незабавно да прекратят огъня".

Това успокои пазарите и основните сротове петрол спряха ръстовете от началото на деня, когато петролът поскъпна с 5%. Водещите индекси на фондовата търговия отвъд океана затвориха сесията с разнопосочно движение. Dow Jones се понижи минимално с 0,16% до 50 786,01 пункта. За широкия S&P 500 обаче първата сесия за седмицата приключи с ръст - от 0,3 на сто до 7405,73 пункта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, също е на зелена територия - повишението е от 0,86% до 25 929,663 пункта.

И двата индекса бяха подкрепени от завръщането на интереса на инвеститорите към технологичите акции. Micron Technology записа ръст на книжата си от 10% след загубата на 13% в петък. Акциите на Nvidia също поскъпнаха.

Успокояването на напрежението в Близкия изток забави поскъпването на петрола на световните пазари. Цената на американския суров петрол (WTI) се повиши с 0,8% до 91,30 долара за барел. Европейският "Брент" затвори сесията с цена от 94,25 долара за барел, или повишение от 1,25 на сто.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1531 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3341 долара за брой.

Цената на златото се пинижава леко, но като цяло остава стабилна в очакване Федералният резерв на САЩ да повиши лихвите, до 4351 долара за тройунция.