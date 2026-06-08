Кремъл събаря империите на неудобните руски олигарси

Вадим Мошкович сменя своя бизнес многократно по време на постсъветската ера - от дистрибуция на водка до препродажба на апартаменти. В крайна сметка той прави големия си залог с основаването на „Рос Агро“ АД - руската селскостопанска фирма, която стои зад богатството му, пише Bloomberg.

След десетилетия на усилено надграждане, всичко се срива през май, когато московски съд разпорежда конфискуването на 49-процентния дял на семейството му в компанията. Престъплението, според прокурорите, е нарушаване на забраната за съчетаване на държавна служба с бизнес дейности, докато Мошкович е в горната камара на руския парламент между 2006 и 2014 г., както и злоупотреба с политическо положение за незаконно облагодетелстване.

Милиардерите в Русия се сблъскват с нарастващ държавен натиск, като обвиненията варират от корупция до оказване на невоенна подкрепа на врага и дори двойно гражданство. Конфискациите на активи разбиват бизнес империи и преразпределят богатството, често прехвърляйки го към по-лоялни бизнес групи.

Неотдавнашните обвинения срещу Мошкович няма да останат незабелязани от други членове на елита: петима от 20-те най-богати руснаци в индекса на милиардерите на Bloomberg са били ангажирани с управляващата система или все още развиват подобна дейност.

Вадим Мошкович. Снимка: Getty Images

Само миналата година Русия е конфискувала активи на стойност 1,1 трлн. рубли (15,1 млрд. долара) в съдебни дела за борба с корупцията, сочат данни на московската адвокатска кантора „Некторов, Савелиев и партньори“. Това е около осем пъти повече отколкото конфискуваните активи по съдебен път през 2024 г. и представлява около една трета от общия брой конфискации на активи, извършени от държавата през 2025 г. В много случаи бизнесмените, към които са насочени действията, са заемали позиции като членове на федералния парламент или регионалните управления и според твърденията на прокурорите са използвали постовете, за да помогнат на своите компании да се облагодетелстват.

„Антикорупционните дела се превръщат не просто в инструмент за борба с корупцията, а в движеща сила зад преразпределението на активи в полза на държавата“, коментира Илия Шуманов, управляващ партньор в TriTrace Investigations, фирма за корпоративен анализ, която проследява усилията на Русия за национализация на активите.

Според актуализация в търговския регистър земеделските активи на Мошкович са били предоставени на управлението на филиал на държавната Руска земеделска банка (РСХБ) само дни след решението на съда.

Изземванията на активи, при които корупцията е посочена като конкретно обвинение, се засилиха след решение на руския Конституционен съд от 2024 г. По това време той постанови, че давността, която налага 10-годишен срок за наказателно преследване на предполагаеми престъпления, няма да се прилага за имуществото на длъжностни лица, определени като корумпирани.

Това буди тревога сред някои от най-богатите граждани на Русия, които заемат или са заемали политически позиции. Правителствената система на президента Владимир Путин често използва лоялни бизнесмени като проводници на влияние в регионите. В замяна магнатите често имат възможността да лобират за своите бизнес интереси.

Роман Абрамович беше губернатор на Чукотския регион в продължение на седем години. Андрей Гуриев, чието семейство контролира производителя на торове „ФосАгро“, беше член на Съвета на федерацията, горната камара на парламента, където Сюлейман Керимов, чието семейство контролираше най-голямата златодобивна компания в Русия - „Полюс“, все още заема място.

Никое от тези лица не е разследвано или обвинено в неправомерни действия. Досега повечето магнати, чиито активи са били национализирани, са имали по-слаби връзки с Кремъл, отколкото някои от най-големите бизнесмени в страната.

Роман Абрамович. Снимка: Getty Images

Въпреки че Мошкович не се смяташе за особено близък с Кремъл, той присъстваше на множество събития с Путин, включително на срещата между държавния глава и милиардери на 24 февруари 2022 г., часове след като той стартира военното нахлуване в Украйна. Повечето от присъстващите на срещата, включително основателят на „Рос Агро“, по-късно бяха санкционирани.

В миналото магнатът открито е критикувал политиката на Русия в неговия сектор и се е сблъсквал с проблеми с властите още преди 2022 г. Той беше арестуван през март 2025 г. във връзка с дело, свързано с твърдения за измама, и оттогава е в ареста. Делото за корупция беше заведено срещу него по-рано тази година, като той отхвърли обвиненията.