Фокусът на Тръмп върху добива на петрол в Арктика все още не привлича инвеститорите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да отвори отново Арктическия национален резерват за диви животни за добив на петрол, докато се стреми да превърне изобилните природни ресурси на Аляска в ключов елемент от енергийната програма на Белия дом, съобщава Bloomberg.

Сега предстои изпитание за апетита на петролната индустрия да сондира в суровата замръзнала тундра, отдавна ценена заради своите петролни и газови залежи, но обременена от политическа несигурност, екологична опозиция и логистични предизвикателства.

Администрацията на Тръмп открива запечатани доскоро оферти за близо 2,8 млн. декара права за сондиране на петрол и природен газ по крайбрежието на резервата.

Търгът е първият, който Министерството на вътрешните работи прави в зоната, откакто Тръмп премахна ограниченията за сондиране, наложени от бившия президент Джо Байдън. Това е и първата от четирите продажби на права за сондиране, изисквани съгласно данъчния закон на Тръмп, който налага провеждането на поне четири търга в района до 2035 г.

По време на първия си мандат Тръмп подписа закон, с който се слага край на четиридесетгодишната забрана за разработване на обекти за добив на енергийни ресурси в резервата, чиито залежи се оценяват на 11,8 млрд. барела добиваем петрол. Защитената зона заема част от Североизточна Аляска, приблизително с размерите на Южна Каролина.

Големите петролни компании до голяма степен се въздържаха от последвалите две продажби на права за добив. Търг, проведен седмици преди Тръмп да приключи своя първи мандат през януари 2021 г., привлече оферти от две сондажни компании. Вторият търг през януари 2025 г., проведен по време на администрацията на Байдън, не доведе до положение без оферти, въпреки че представители на петролната индустрия твърдяха, че ограничителните условия на лизинговия договор изкуствено обезкуражават интереса.

Някои анализатори са скептични.

„Производството ще бъде предизвикателство и перспективата разрешителните да бъдат отменени веднага щом новата президентска администрация поеме управлението е вероятна, като се има предвид, че това е лесен начин за новата администрация да демонстрира ангажимента си към околната среда“, коментира Елън Уолд, старши сътрудник в Глобалния енергиен център на Атлантическия съвет и президент на Transversal Consulting. „Няма да се изненадам, ако видя по-голям интерес сега, отколкото ако този търг се беше състоял през януари“, добавя Уолд.

Въпреки това, продажбата на права за сондиране през март в Националния петролен резерв в Аляска привлече рекордните 163 млн. долара в оферти от утвърдени оператори като ConocoPhillips, както и от компании като Exxon Mobil Corp., която за последно прави сондажно проучване в щата в началото на 90-те години на миналия век.

Shell Plc, която се отказа от проучванията в Арктика след скъпоструващо неуспешно търсене на суров петрол северно от региона, си партнира с Repsol SA, за да си осигури над 40 договора за сондажна дейност.

Сред тези, които са проявили интерес към търга, е Агенцията за индустриално развитие и износ на Аляска, която се занимава с икономическото развитие на щата. Органът беше най-големият участник в търга през 2021 г. и наскоро отпусна милиони долари за повторно участие.

Другите участници в търга през 2021 г., Knik Arm Services LLC и Regenerate Alaska Inc., си осигуриха по един договор.

Екологични групи и някои местни общности, включително гвичин, които смятат крайбрежната равнина за свещена, твърдят, че сондажите заплашват местообитанията на арктическите лисици, полярните мечки, северния елен, мускусните волове и прелетните птици.

„Разнообразният и свещен пейзаж на Арктическия резерват е различен от всеки друг и никога не бива да бъде жертван за добив на петрол и газ“, изтъква Америка Фицпатрик, програмен директор на Лигата на избирателите за опазване на природата. „Всяка компания, която обмисля сондиране в Арктическия резерват, би го направила срещу мнозинството от хората, които подкрепят защитата на този критичен пейзаж“, добавя Фицпатрик.

Междувременно местните лидери, включително тези в Кактовик, единственото населено място в рамките на убежището, подкрепят проучванията, твърдейки, че те са необходими за икономическото благосъстояние на региона.

Според Администрацията за енергийна информация на САЩ, производството на суров петрол в Аляска постоянно намалява от пика от 2 млн. барела на ден през 1988 г. до приблизително 417 хил. барела на ден през март. Агенцията прогнозира, че добивът ще нарасне до 450 хил. барела на ден тази година и на 500 хил. барела на ден през 2027 г., тъй като започнат нови разработки.