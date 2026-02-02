Натискът на Тръмп срещу Гренландия заплашва изследването на климатичните промени

Заканите на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия охладиха отношенията между американски и гренландски изследователи, спирайки някои проекти, като същевременно направиха бъдещите сътрудничества несигурни, пише Bloomberg.

Рос Вирджиния, почетен професор по екологични изследвания в колежа „Дартмут“, заяви, че климатичната програма, която е ръководил с гренландските си колеги, е била спряна по „взаимно съгласие“ поради напрежението.

„Директното сътрудничество е поставено на пауза, докато определяме каква би могла да изглежда бъдещата визия за съвместна научна дипломация – особено с участието на образованието и по-младите ученици“, изтъква той.

Друг американски учен, пожелал да остане анонимен, заяви, че някои от неговите изследователски партньорства в Гренландия са били преустановени още преди Тръмп да обособи темата за анексиране в началото на януари и че е преустановил теренната работа от уважение към гренландците.

Въпреки че Тръмп наскоро смекчи позицията си относно придобиването на контрол от САЩ над арктическия остров - полуавтономна територия на Дания и дом на около 57 хил. души - напрежението възпрепятства научната работа, която е от решаващо значение за следенето на изменението на климата, не само в полярния регион, но и в световен мащаб.

Гренландия се затопля бързо, а масивната ѝ ледена покривка съдържа достатъчно прясна вода, за да повиши световното морско равнище с 7 метра. Учените изследват как ледената покривка се дестабилизира и какво означава това, както и промените в морския лед, за теченията в Атлантическия океан.

Голяма част от тази работа се финансира от Националната научна фондация на САЩ (NSF). Тя подкрепя Summit Station, американски изследователски пост в горната част на гренландския леден щит, който работи целогодишно и често си партнира с гренландски учени и общности. NSF понастоящем финансира 19 активни проекта в Гренландия, състоящи се от 43 индивидуални награди, с обща сума на финансиране от 26 млн. долара.

Един гренландски учен, работещ в правителствена институция, заяви, че изследователите са по-предпазливи относно приемането на американско финансиране или работата с американски учени заради това как може да изглежда ситуацията. Ученият говори при условие на анонимност, тъй като не е упълномощен да се изразява публично за геополитическата ситуация.

Фиама Странео, океанограф в Харвардския университет, която помогна за организирането на съвместно изявление на американски учени в подкрепа на Гренландия, заяви, че е особено притеснена от последствията за планираните проекти, които все още не са осъществени.

„Много по-трудно е да се създадат нови сътрудничества с федерално финансиране от САЩ“, признава тя, позовавайки се на предпазливостта от страна на гренландците.

Странео работи с местни изследователи на острова от почти 20 години. Поради опасения, че САЩ ще се опитат да повлияят на политиката на острова, тя казва, „те са силно притеснени от това“.

Неуспехът пред съвместната арктическа наука идва след друг, предизвикан от руската инвазия в Украйна през 2022 г. След това повечето страни членки на Европейския съюз (ЕС) и НАТО спряха или ограничиха финансирането за работа, включваща Русия или нейни учени, и потокът от важни климатични данни, събрани в най-голямата арктическа държава в света, беше прекъснат. Геополитиката сега попада в нарастващия списък от предизвикателства пред климатичната наука, включително тези, произтичащи от вътрешната политика на Тръмп.

Работата на Вирджиния в Гренландия е част от програма за климатична дипломация, създадена от Държавния департамент на САЩ през 2007 г., за да събере американски, гренландски и датски студенти, които да се запознаят с климатичната наука и най-добрите начини за прилагането ѝ в крехка среда с много културни особености.

Яроу Аксфорд, климатолог, е направила осем експедиции до Гренландия, за да проучи какво се е случило по време на минали периоди на бързи климатични промени.

„Нямам планирана полева работа в Гренландия следващото лято, но със сигурност, предполагам, че ако имах, всичко щеше да е неясно в момента“, посочва Аксфорд.

Климатичните изследвания в Гренландия често включват подкрепата на американските военни. В случая с Аксфорд, тя е работила в базата „Питуфик“, пътувала е със самолети, наети от американските военновъздушни сили (ВВС), и е използвала военни товарни самолети за транспортиране на оборудване. Въпреки че по-голямото присъствие на САЩ в Гренландия вероятно би означавало разширяване на военната инфраструктура, Аксфорд посочва, че ще спре да я използва, ако САЩ поддържат агресивна позиция спрямо острова.