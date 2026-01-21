Тръмп: Няма връщане назад за Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че „няма връщане назад“ от целта му да контролира Гренландия, като отказа да изключи възможността да завземе арктическия остров със сила и нападна съюзниците от НАТО, предава Ройтерс.

Но по-късно Тръмп, който трябва да участва заедно с европейски лидери на Световния икономически форум в Швейцария, заяви на пресконференция, че според него „ще намерим решение, от което НАТО ще бъде много доволна и ние ще бъдем много доволни“.

Амбицията на Тръмп, изразена в публикации в социалните мрежи и с нагласени изображения, създадени с изкуствен интелект, да отнеме суверенитета на Гренландия от Дания, която е страна членка на НАТО, заплашва да разруши алианса, който е в основата на западната сигурност от десетилетия.

Тя също така може да поднови търговската война с Европа, която разтърси пазарите и компаниите миналата година, въпреки че финансовият министър на Тръмп Скот Бесънт отхвърли „истерията“ около Гренландия.

В публикация в Truth Social във вторник, след като разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Тръмп заяви: „Гренландия е от жизненоважно значение за националната и световната сигурност. Няма връщане назад, по този въпрос всички са съгласни!“.

За да подчертае посланието си, той публикува свое AI изображение в Гренландия с американското знаме в ръка. Друго изображение го показва как говори пред лидери до карта, на която Канада и Гренландия са част от САЩ.

По-късно на въпрос колко далеч е готов да стигне, за да придобие Гренландия, Тръмп отговори пред репортери в Белия дом: „Ще разберете“.

Но той заяви, че има много насрочени срещи за Гренландия в Швейцария и добави: „Мисля, че нещата ще се развият много добре“.

Отделно от това Тръмп разкри съобщения, включително от френския президент Еманюел Макрон, който го пита: „какво прави в Гренландия“. По-рано американският президент заплаши да наложи мито от 200% върху вноса на френски вина и шампанско.

Датският премиер възприе предизвикателен тон за Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че няма да се поддаде на исканията на Тръмп и да се откаже от Гренландия.

„За съжаление, американският президент не изключи използването на военна сила. И затова останалите от нас също не можем да го изключим“, каза тя пред репортери.

Споразумение за споделяне на отговорността за сигурността на Арктика и Северния Атлантик би могло да предложи изход от патовата ситуация, заяви литовският президент Гитанас Науседа пред Ройтерс по време на Световния икономически форум в Давос.

Европейските лидери се качиха на сцената в швейцарския ски курорт, като се опитаха да покажат силата на Стария континент, въпреки че за момента не е ясно как в крайна сметка ще реагира Европейският съюз.

Макрон заяви, че ЕС не бива да се подчинява на „закона на най-силния“. „Смятаме, че се нуждаем от по-голям растеж и стабилност в този свят, но предпочитаме уважението пред тормоза“, каза той на срещата в Давос.

Някои говориха за намаляването на зависимостта на Европа от САЩ в областта на сигурността. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза „сеизмична промяна“, която налага изграждането на „нова форма на европейска независимост“.

Също в Давос канадският премиер Марк Карни заяви, че е категорично против всякакви американски мита, свързани с въпроса с Гренландия.

На въпрос какво би направил, ако Върховният съд на САЩ се произнесе срещу него относно законността на митата, с които заплашва европейските си съюзници, Тръмп отговори: „Е, ще трябва да използвам нещо друго..., имаме други алтернативи, но това, което правим сега, е най-доброто, най-силното, най-бързото, най-лесното и най-простото“.

Бесънт, който също е в Давос, заяви, че ще бъде намерено решение, което да гарантира националната сигурност на САЩ и на Европа.

Русия изрази съмнение в суверенитета на Дания върху Гренландия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Гренландия „не е естествена част от Дания“, но отрече всякакви намерения на Русия относно острова, както твърди Тръмп.

Повторните заплахи на американския президент за налагане на мита подновиха говоренето за търговия тип „Продавай Америка“, която възникна след обхватните му мита през април миналата година.

И трите основни индекса на Wall Street отбелязаха спад във вторник, като се присъединиха към други световни фондови пазари в широките разпродажби, породени от опасенията, че заплахите на Тръмп да наложи мита на Европа може да са сигнал за възобновена нестабилност на пазара.

Златото поскъпна до нов рекорден връх, тъй като ескалацията на геополитическото напрежение повиши търсенето на активи убежища.

Проблем с президентския самолет отложи заминаването на Тръмп за Давос

Пътуването на Тръмп до Световния икономически форум в Давос започна трудно, след като президентският самолет, с който летеше, беше принуден да се върне в базата „Дойнт бейз Андрюс“ в Мериленд малко след излитането поради технически проблем, съобщава Bloomberg.

Въпреки че Тръмп в крайна сметка успя да се качи на друг самолет и да излети отново, усложнението в крайна сметка забави пътуването му до форума в Швейцария с повече от два часа.

За момента не е ясно какви ще бъдат последиците от закъснението върху плановете на Тръмп в Давос, където той трябва да говори пред Световния икономически форум в сряда следобед.

Според график, публикуван по-рано от Белия дом, президентът е планирал да пристигне в Швейцария в сряда и да замине в четвъртък. Тръмп планира да проведе срещи с чуждестранни лидери в сряда и да завърши деня с прием с бизнес лидери.