Златото и платината достигнаха нови рекорди със задълбочаването на кризата около Гренландия

Златото и платината достигнаха нови рекорди, а среброто е близо до историческия си връх, тъй като задълбочаващата се криза около Гренландия и сривът на японския държавен дълг подкрепиха търсенето на активи убежища, предава Bloomberg.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който замина за Световния икономически форум в Давос в Швейцария, не показва признаци, че ще се откаже от претенциите си за арктическия остров. Това накара премиерът на Гренландия да предупреди населението за възможно военно нашествие, макар да добави, че това е малко вероятен сценарий.

Американските фючърси върху златото поскъпват с 2,25% до ниво от 4873,30 долара за тройунция към 7,45 ч. българско време, а платината се изстреля до исторически връх от 2511,10 долара за тройунция, след което отстъпи до 2460,90 долара за тройунция.

Златото постига поредни рекорди перз 2026 г. – напрежението около Гренландия и подновените атаки срещу Федералния резерв подкрепят цената му. Графика: Bloomberg LP

САЩ заплашиха с мита осем страни членки на ЕС, включително Германия и Франция, както и Великобритания, които се противопоставят на плана на Тръмп да превземе Гренландия, което породи опасения от разрушителна търговска война. Френският президент Еманюел Макрон критикува търговските тактики на Тръмп, като заяви, че Старият континент се нуждае от повече суверенитет, за да избегне „васализацията и кървавата политика“, а канадският премиер Марк Карни каза, че международният ред, основан на правила, е на практика мъртъв.

Словесната война в Давос показа колко бързо са се влошили отношенията между традиционните съюзници на САЩ, което разтърси финансовите пазари, тласна долара надолу и подкрепи търсенето на убежища като ценните метали.

Отделно от това сривът на японския държавен дълг показа опасенията около фискалното положение в големите икономики, което подхрани т. нар. debasement trade, при която инвеститорите избягват валутите и държавните облигации.

Проблеми с държавния дълг – съотношението на дълга към БВП ще се повиши в САЩ, Германия, Франция, Италия и Великобритания. Графика: Bloomberg LP

Положението в Япония предизвика „страх от воден от пазара debasement в останалата част от света“, коментира Даниел Гали, старши стратег по суровините в TD Securities, в бележка. „Силният ръст на златото е свързан с доверието. Засега доверието е отслабено, но не е разрушено. Ако се разруши, тенденцията ще продължи по-дълго“, допълни той.

Златото ще получи допълнителна подкрепа от най-големия купувач в света – Полската национална банка. Централната банка одобри планове да купи още 150 тона, а централната банка на Боливия възобнови покупките за валутните си резерви съгласно новите правила, приети през декември 2025 г.

„Златото запазва най-високото ни доверие“, коментира Даан Струйвен, един от ръководителите на отдела за анализи на суровините в Goldman Sachs Group, по време на пресконференция в сряда, позовавайки се на продължаващите покупки от централните банки. Той повтори, че основният сценарий на Goldman предвижда златото да поскъпне до 4900 долара за тройунция с риск от по-голямо повишение, ако диверсификацията в частния сектор се разшири.