Тръмп заплаши 8 европейски страни с мита от 1 февруари заради подкрепата им за Гренландия

Митата ще останат в сила, докато арктическият остров не бъде продаден на САЩ, заяви американският президент

10:35 | 18.01.26 г. 8
Снимка: Bloomberg LP
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще въведе серия от повишени мита за европейски съюзници, докато на страната му не бъде разрешено да купи Гренландия, предава Ройтерс. Това е ескалация на спора за бъдещето на обширния арктически остров, отбелязва агенцията.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че допълнителни мита от 10% ще влязат в сила от 1 февруари за стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия, Финландия и Великобритания, които вече са подложени на мита, въведени от американския президент.

Тези мита ще бъдат повишени на 25% на 1 юни и ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за покупка на Гренландия от САЩ, написа Тръмп.

Той многократно заяви, че няма да се задоволи с нещо по-малко от собственост на Гренландия – автономна територия на Дания. Лидерите на Дания и Гренландия настояха, че островът не се продава и че не искат да бъде част от САЩ.

Тръмп иска Гренландия по съображения за сигурност и поради суровините

Президентът многократно заяви, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ поради стратегическото ѝ местоположение и големите находища на суровини и че не изключва възможността да използва сила, за да я вземе. Европейски страни изпратиха тази седмица военнослужещи на острова по искане на Дания.

„Тези страни, които играят тази много опасна игра, създадоха ниво на риск, което е неприемливо и неустойчиво“, заяви Тръмп.

Протестиращи в Дания и Гренландия демонстрираха в събота срещу исканията на Тръмп и призоваха територията да бъде оставена да реши собственото си бъдеще.

Посочените от Тръмп страни в събота подкрепиха Дания и предупредиха, че военно завземане от САЩ на територия на НАТО ще доведе до срив военния алианс, който Вашингтон ръководи.

„Съобщението на президента е изненадващо“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен в изявление.

Британският премиер Киър Стармър беше необичайно рязък в осъждането си на заплахите на Тръмп, като заяви в социалната мрежа Х, че страната му ще постави въпроса директно пред Вашингтон.

„Налагането на мита на съюзници за това, че защитават колективната сигурност на съюзници от НАТО е напълно погрешно“, допълни Стармър.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща заявиха в отделни, но идентични публикации в Х, че Европейският съюз застава „в пълна солидарност“ зад Дания и Гренландия.

„Митата ще подкопаят трансатлантическите отношения и може да предизвикат опасна низходяща спирала. Европа ще остане обединена, координирана и ангажирана със запазването на своя суверенитет“, заявиха те.

Представители на Норвегия, Швеция, Франция и Германия заявиха отново подкрепата си за Дания в събота и посочиха, че митата не трябва да бъдат част от обсъжданията за Гренландия.

Кипър, който в момента е ротационен председател на ЕС, съобщи, че насрочва извънредна среща на постоянните представители на 27-те страни членки на съюза в неделя.

Търговското споразумение е под заплаха?

Заплахата в събота може да извади от релси крехките споразумения, които Тръмп постигна миналата година с Европейския съюз и Великобритания. Те включваха основни мита от 15% върху вноса от Европа и 10% за повечето британски стоки.

Присъствието на Китай и Русия прави Гренландия жизненоважна за американските интереси в областта на сигурността, заяви Тръмп. Датски и други европейски официални представители посочиха, че Гренландия вече е обхваната от пакта за колективна сигурност на НАТО.

„Китай и Русия сигурно се радват. Тъкмо те се възползват от разделенията между съюзниците“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в Х в реакция на заплахите на Тръмп.

Някои американски сенатори също се противопоставиха. „Продължаването по този път е лошо за Америка, за американските компании и за съюзниците на Америка“, заявиха в изявление сенаторите Джийн Шахийн и Том Тилис, съпредседатели на Групата за наблюдение на НАТО в Сената.

Европейските страни не бива да реагират прибързано на заплахата на Тръмп за мита, счита Карстен Бржески, глобален ръководител на макроанализите в ING Research.

„Просто не обръщайте внимание и изчакайте да видите какво ще се случи. Европа показа, че няма да приеме всичко, така че митата вече са всъщност стъпка напред спрямо заплахата за военно нашествие“, допълва той.

Последна актуализация: 11:11 | 18.01.26 г.
