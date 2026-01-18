Тръмп заплаши 8 европейски страни с мита от 1 февруари заради подкрепата им за Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че ще въведе серия от повишени мита за европейски съюзници, докато на страната му не бъде разрешено да купи Гренландия, предава Ройтерс. Това е ескалация на спора за бъдещето на обширния арктически остров, отбелязва агенцията.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че допълнителни мита от 10% ще влязат в сила от 1 февруари за стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия, Финландия и Великобритания, които вече са подложени на мита, въведени от американския президент.

Тези мита ще бъдат повишени на 25% на 1 юни и ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за покупка на Гренландия от САЩ, написа Тръмп.

Той многократно заяви, че няма да се задоволи с нещо по-малко от собственост на Гренландия – автономна територия на Дания. Лидерите на Дания и Гренландия настояха, че островът не се продава и че не искат да бъде част от САЩ.

Тръмп иска Гренландия по съображения за сигурност и поради суровините

Президентът многократно заяви, че Гренландия е жизненоважна за сигурността на САЩ поради стратегическото ѝ местоположение и големите находища на суровини и че не изключва възможността да използва сила, за да я вземе. Европейски страни изпратиха тази седмица военнослужещи на острова по искане на Дания.

„Тези страни, които играят тази много опасна игра, създадоха ниво на риск, което е неприемливо и неустойчиво“, заяви Тръмп.

Протестиращи в Дания и Гренландия демонстрираха в събота срещу исканията на Тръмп и призоваха територията да бъде оставена да реши собственото си бъдеще.

Посочените от Тръмп страни в събота подкрепиха Дания и предупредиха, че военно завземане от САЩ на територия на НАТО ще доведе до срив военния алианс, който Вашингтон ръководи.

„Съобщението на президента е изненадващо“, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен в изявление.

Британският премиер Киър Стармър беше необичайно рязък в осъждането си на заплахите на Тръмп, като заяви в социалната мрежа Х, че страната му ще постави въпроса директно пред Вашингтон.

„Налагането на мита на съюзници за това, че защитават колективната сигурност на съюзници от НАТО е напълно погрешно“, допълни Стармър.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща заявиха в отделни, но идентични публикации в Х, че Европейският съюз застава „в пълна солидарност“ зад Дания и Гренландия.

„Митата ще подкопаят трансатлантическите отношения и може да предизвикат опасна низходяща спирала. Европа ще остане обединена, координирана и ангажирана със запазването на своя суверенитет“, заявиха те.

Представители на Норвегия, Швеция, Франция и Германия заявиха отново подкрепата си за Дания в събота и посочиха, че митата не трябва да бъдат част от обсъжданията за Гренландия.

Кипър, който в момента е ротационен председател на ЕС, съобщи, че насрочва извънредна среща на постоянните представители на 27-те страни членки на съюза в неделя.

Търговското споразумение е под заплаха?

Заплахата в събота може да извади от релси крехките споразумения, които Тръмп постигна миналата година с Европейския съюз и Великобритания. Те включваха основни мита от 15% върху вноса от Европа и 10% за повечето британски стоки.

Присъствието на Китай и Русия прави Гренландия жизненоважна за американските интереси в областта на сигурността, заяви Тръмп. Датски и други европейски официални представители посочиха, че Гренландия вече е обхваната от пакта за колективна сигурност на НАТО.

„Китай и Русия сигурно се радват. Тъкмо те се възползват от разделенията между съюзниците“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в Х в реакция на заплахите на Тръмп.

Някои американски сенатори също се противопоставиха. „Продължаването по този път е лошо за Америка, за американските компании и за съюзниците на Америка“, заявиха в изявление сенаторите Джийн Шахийн и Том Тилис, съпредседатели на Групата за наблюдение на НАТО в Сената.

Европейските страни не бива да реагират прибързано на заплахата на Тръмп за мита, счита Карстен Бржески, глобален ръководител на макроанализите в ING Research.

„Просто не обръщайте внимание и изчакайте да видите какво ще се случи. Европа показа, че няма да приеме всичко, така че митата вече са всъщност стъпка напред спрямо заплахата за военно нашествие“, допълва той.